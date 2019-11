vor 41 Min.

News zu "The Voice Senior" 2019 heute: Diese Kandidaten sind raus

News zu "The Voice Senior" 2019: Coach Yvonne Catterfeld gefiel der Auftritt von Kandidatin Cili - doch am Ende bekam die 94-Jährige gestern keinen Buzzer und musste gehen.

News zu "The Voice Senior" 2019: Staffel 2 startete gestern mit einer Premiere - der weltweit ältesten Kandidatin. Welche Kandidaten raus sind, lesen Sie im News-Blog.

"The Voice Senior" 2019 heute: News am 25.11.19

24. November: Cili ist raus - die weltweit älteste Kandidatin bei "The Voice Senior" bekommt keinen Buzzer

Die neue Staffel von "The Voice Senior" 2019 ging am 24.11.19 auf Sat.1 an den Start - und begann mit einer Premiere: Cilli ist mit ihren 94 Jahren das weltweit älteste Talent, das jemals bei einer Ausgabe von "The Voice Senior" auf der Bühne stand. Die humorvolle Essenerin nahm ihr Alter in der Show gelassen: Mit dem Titel "Der erste Lack ist ab" wollte die 94-Jährige beweisen, dass man in jedem Alter über sich selbst lachen kann.

"Viele schütteln vielleicht den Kopf und sagen: ‚Die Alte ist verrückt‘ – aber ich bin es nicht. Bevor der große Kick von oben kommt, möchte ich gerne noch den kleinen Kick hier auf Erden erleben", sagte Cilli vor ihrem Auftritt auf der "The Voice Senior" Bühne. Wieso Cili trotz ihres umjubelten Auftrittes am Ende gehen musste und wer noch raus ist, erfahren Sie in unserem Nachbericht: "The Voice Senior" 2019, Folge 1: 94-jähriges Talent Cili ist raus

18. November: Der Start-Termin für "The Voice Senior" steht fest

Lange Zeit war "The Voice Senior" 2019 nur für "Winter" angekündigt. Nun hat Sat.1 den Start-Termin bekanntgegeben: Los geht es am 24. November.

Die neuen Folgen laufen dann immer am Sonntag ab 20.15 Uhr auf Sat.1. Das Finale wird am 15. Dezember ausgetrahlt.

11. Oktober: Wer sitzt in der Jury?

Im Gegensatz zum Start-Termin von "The Voice Senior" 2019 steht die Jury schon fest. Diese Coaches sind in Staffel 2 mit dabei:

Sascha Vollmer und Alec Völkel , die Frontmänner von The BossHoss

und , die Frontmänner von Yvonne Catterfeld

Michael Patrick Kelly

Sasha

1. Oktober 2019: "The Voice Senior" 2019 startet im Winter

Nachdem "The Voice of Germany" schon einen Ableger für "Kids" hatte, bekam die Show im vergangenen Jahr auch einen für Kandidaten über 60 Jahre. Das war so erfolgreich, dass 2019 Staffel 2 von "The Voice Senior" folgt. Einen genauen Start-Termin hat Sat.1 noch nicht bekanntgegeben. Wie der Sender mitteilt, soll sie aber im Winter zurückkehren.

Dann müssen sich die Senioren erst einmal den Blind Auditions von "The Voice Senior" 2019 stellen. Das bedeutet, dass die Jury nur die Stimme der Senioren hört, da die Juroren mit dem Rücken zur Bühne sitzen. Wenn einem Coach die Stimme gefällt, kann er auf einen Buzzer drücken und dreht sich zur Bühne um. Dann kann sich der Kandidaten am Ende dem Team des Juroren anschließen. Wenn sich mehrere für ihn umdrehen, hat er die Wahl.

Danach folgen noch weitere Runden, bevor im Finale der Gewinner festeht. In diesem News-Blog liefern wir die Informationen und Neuigkeiten rund um die Show. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen