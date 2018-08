vor 36 Min.

Nicht geknackt: Das sind die Eurojackpot-Zahlen vom 10. August Panorama

Die Eurojackpot-Zahlen vom 10. August 2018 haben niemandem das ganz große Glück gebracht. Das sind die Gewinnzahlen und Quoten vom Eurolotto aktuell.

Mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen hätte eine Spielerin oder ein Spieler am Freitag, 10. August, zum 28-fachen Millionär werden können. So viel Geld lag bei der aktuellen Ziehung im Jackpot - der aber wieder nicht geknackt wurde. Damit geht es am nächsten Freitag um 38 Millionen.

Drei Spieler hatten fünf richtige Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig angekreuzt. Das brachte ihnen jeweils immerhin knapp 579.000 Euro ein. Die zweite Eurozahl fehlte aber allen zum Millionengewinn.

Die Eurojackpot-Zahlen vom 10. August 2018

5 aus 50: 4 - 15 - 17 - 21 - 23

2 aus 10 Eurozahlen: 6 - 7

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.

Quoten zu den Eurojackpot-Gewinnzahlen

Die Quoten zeigen, wie oft welcher Gewinn abgeräumt wurde. Hier die aktuellen Gewinnquoten vom 10. August 2018 im Überblick:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 3 × 578.753,60 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 9 × 68.088,60 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 48 × 4.255,50 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 952 × 193,10 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1.507 × 94,80 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 2.025 × 60,50 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 28.066 × 22,50 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 41.635 × 14,70 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 65.820 × 13,30 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 142.116 × 11,20 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 565.204 × 6,90 €

Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie und in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Zum Start der Lotterie im März 2012 waren es sieben Teilnehmer-Länder mit Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Niederlande und Slowenien. Im Juli 2012 kam Spanien hinzu. Sechs weitere Länder folgten im Februar 2013: Island, Norwegen, Schweden, Kroatien, Lettland und Litauen. Tschechien und Ungarn sind seit Oktober 2014 dabei.

Beim Eurolotto ging es schon mehrmals um 90 Millionen

In der Slowakei konnten die Menschen erstmals im Oktober 2015 an der Ziehung teilnehmen. Zuletzt folgte Polen als 18. Land. Damit können theoretisch rund 300 Millionen Menschen an der Lotterie miitspielen.

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist äußerst gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200. Trotzdem wurde seit dem Start des Eurojackpots vor sechs Jahren der 90-Millionen-Jackpot mehrmals erreicht und geknackt:

Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

und erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro und erhielten pro Person 18 Millionen Euro.

stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro und erhielten pro Person 18 Millionen Euro. Im Februar 2018 gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot.

gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot. Im Juli 2018 ging der Eurojackpot von 90 Millionen Euro je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen.

Experten weisen darauf hin, dass Glücksspiel wie das Eurolotto süchtig machen kann. Tipps und Hilfe gibt es anonym unter 0800 - 1372700. (AZ)

Themen Folgen