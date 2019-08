vor 19 Min.

Nico Schwanz fährt in Urlaub – und begegnet drei Ex-Freundinnen

Hätte besser laufen können: Nico Schwanz ist auf einem Kreuzfahrtschiff gleich drei seiner Verflossenen begegnet. Und die sind nicht gut auf ihn zu sprechen.

Männer-Model Nico Schwanz urlaubt gerade auf dem Techno-Dampfer "World Club Cruise". Klingt nach Sonne, Party und jeder Menge hübscher Frauen. Dumm nur, dass drei der Frauen auf dem Dampfer seine Ex-Freundinnen sind. Und die sind gerade nicht gut auf Schwanz zu sprechen. "Das ist schon krass, oder?", sagte Schwanz zum Treffen mit seinen Verflossenen im Interview mit vip.de.

Mit an Bord bei der "schwanzschen" Bootstour: Reality-TV-Sternchen Sakia Atzerodt, Moderatorin Vanessa Schmitt - jetzt mit Ex-GZSZ-Liebling Raul Richter liiert - und Profi Tänzerin Katja Kaliguna. Von Kaliguna hatte sich Schwanz erst kürzlich getrennt. Eigentlich hatten die beiden die Reise auch zusammen unternehmen wollen - was jetzt ja auch irgendwie der Fall ist. Wenn auch etwas anders als geplant.

Ex-Freundin Katja Kaliguna hatte Scheinwelt von Nico Schwanz satt

Dass es auf dem Boot zu einem Liebes-Comeback kommen wird, ist wohl ausgeschlossen. Der Bild sagte die Tänzerin: "Nico lebt in einer Scheinwelt. Das machte mich wirklich fertig. Alles so viel Illusion. Auch bei Instagram. Ich bin eine ganz bodenständige Frau, das hab ich von meinem Vater gelernt. Und ich wollte das einfach so nicht mehr. Es gab viel Streit." Klingt nicht nach einer harmonischen Trennung.

In stürmischen Gewässern ist auch die Beziehung zu Schwanz' Ex-Verlobter Saskia Atzerodt. Das Männer-Model: "Die ist für mich Luft." Eine Tatsache, die der Kühbacherin sogar Recht sein dürfte. "Ich bin froh, dass ich ihn los bin", sagt sie.

Lediglich mit Vanessa Schmitt schippert Schwanz in ruhigen Gewässern. "Die ist glücklich, der gönn' ich das." (AZ)

