12:41 Uhr

Niederländer feiern Geburtstag von König Willem-Alexander

Ganz in Orange gekleidet haben die Niederländer am Samstag den 52. Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander gefeiert.

Mit Volksfesten, Flohmärkten und viel Musik haben die Niederländer am Samstag den Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander gefeiert. Zu Ehren des populären Monarchen, der an dem Tag 52 Jahre alt wurde, waren Land und Leute in Orange geschmückt - der Farbe des Königshauses.

Schauplatz des offiziellen "Koningsdag"-Umzugs war in diesem Jahr die historische Altstadt von Amersfoort in der Provinz Utrecht. Tausende Menschen säumten die Straßen, um Willem-Alexander und Königin Máxima (47) sowie ihre Töchter zu begrüßen, die Prinzessinnen Amalia (15), Alexia (13) und Ariane (12).

König Willem-Alexander zeigt sich nahbar

König Willem-Alexander ließ es sich nicht nehmen, seinen Fans persönlich die Hand zu schütteln. Die zeigten sich auch in den sozialen Netzwerken begeistert. "Ich bin der König der Selfies", freut sich ein Instagram-Nutzer über ein Selfie mit Willem-Alexander im Hintergrund.

Der König ist einer aktuellen Umfrage zufolge mittlerweile fast ebenso beliebt wie es seine Mutter war. Die damalige Königin Beatrix, die inzwischen 81 Jahre alt ist, hatte ihr Amt 2013 an Willem-Alexander übergeben. (AZ, dpa)

