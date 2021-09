"Nihat - Alles auf Anfang": Infos zu Start, Sendeterminen und Übertragung

Mit "Nihat - Alles auf Anfang" geht bei RTL ab heute eine neue Serie an den Start. Alle Infos rund um den Start-Termin, die Übertragung, Besetzung und die Handlung gibt es hier.

Mit "Nihat - Alles auf Anfang" geht heute ein neues Spin-off der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bei RTL und TVNOW an den Start. Die Serie dreht sich um den aus "GZSZ" bekannten Charakter Nihat Güney, der sich auf die Suche nach seiner Herkunft und seiner Familie macht und dabei alles auf eine Karte setzt. Produziert wird "Nihat - Alles auf Anfang" von der UFA Serial Drama.

Schauspieler Timur Ülker verkörpert die Hauptrolle in "Nihat - Alles auf Anfang" und äußerte sich in einem Interview mit dem Sender RTL vorab bereits so zu der neuen Serie: "Nihat ist seit drei Jahren bei "GZSZ" fest etabliert. Durch seinen Charme und seine Intelligenz hatte er bisher immer alles gut im Griff. Bis er erfährt, dass er adoptiert ist. Seitdem läuft alles drunter und drüber. Das Gute ist, dass alle – selbst auch ohne "GZSZ" zu kennen – auf ihre Kosten kommen und alle, die "GZSZ"-Fans sind, diese Serie ebenfalls lieben werden."

Auch über die Dreharbeiten zur Serie, die in Hamburg stattfanden verriet der Schauspieler mehr: "Als gebürtiger Hamburger war es sehr schön, wieder in der Heimat zu drehen. Beim Dreh in Hamburg musste ich kurz schmunzeln, denn früher wurde ich von den Türstehern auf der Reeperbahn abgewiesen und durfte zum Feiern nicht in einige der Clubs rein. Für meine Serie wurde dann plötzlich die gesamte Große Freiheit abgesperrt. Das war ein schönes Bild und Erlebnis."

In diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zum Start, den Sendeterminen und zur Handlung sowie zu den Darstellern im Cast und zur Übertragung der neuen Serie.

Start-Termin: Wann fällt der Startschuss für "Nihat - Alles auf Anfang"?

Der TV-Start von "Nihat - Alles auf Anfang" ist heute am Mittwoch, 22. September 2021. Um 19.40 Uhr läuft beim Sender RTL die erste Folge der Serie.

Beim Streamingdienst TVNow fällt der Startschuss bereits etwas früher. Für Mitglieder stehen dort alle Folgen der neuen Serie ab dem 15. September zum Abruf bereit.

Sendetermine von "Nihat - Alles auf Anfang" im TV

Die insgesamt zehn Folgen von "Nihat - Alles auf Anfang" werden an zwei Tagen hintereinander bei RTL ausgestrahlt. Folge 1 bis 5 laufen am Mittwoch, 22. September 2021, ab 19.40 Uhr im TV. Die restlichen fünf Folgen werden am Donnerstag, 23. September 2021, gesendet. Der Beginn ist ebenfalls um 19.40 Uhr.

Übertragung: So sehen Sie "Nihat - Alles auf Anfang"

"Nihat - Alles auf Anfang" wird nicht nur im TV bei RTL übertragen, sondern ist auch beim Streaminganbieter TVNow abrufbar. Die einzelnen Folgen können dort nach der Ausstrahlung im Fernsehen für einen gewissen Zeitraum kostenlos als Wiederholung angeschaut werden. Hierfür ist keine Registrierung oder ein Abo notwendig.

Wer die Serie jedoch zu einem späteren Zeitpunkt oder bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung sehen möchte, der braucht dazu eine Premium-Mitgliedschaft, welche je nach Features zwischen 4,99 Euro oder 7,99 Euro im Monat kostet.

Handlung: Darum geht es in "Nihat - Alles auf Anfang"

Die Suche nach seiner Familie und den eigenen Wurzeln beschäftigt Nihat, der als Kind adoptiert wurde, bereits seit geraumer Zeit sehr stark, wenn auch ohne nennenswerten Erfolg. Alle Spuren verliefen bisher im Sande. Als Nihat kurz davor ist aufzugeben, erhält er einen entscheidenden Hinweis.

Die Spur zu seiner Mutter führt ihn ins Hamburger Rotlichtmilieu. Dort taucht Nihat in eine aufregende neue Welt ein. Schauplatz der Serie ist die Kult-Kneipe "Cherry Palace", die von der Drag Queen Madita betrieben wird.

Besetzung: Das sind die Darsteller im Cast von "Nihat - Alles auf Anfang"

Timur Ülken spielt die Hauptrolle des Nihat Güney in "Nihat - Alles auf Anfang. Und das sind die weiteren Schauspieler im Haupt-Cast der Serie:

Rolle Schauspieler Nihat Güney Timur Ülken Liz Sarah Mangione Lukas Wolf Matthias Ludwig Yannik Maximilian Schneider Queen Madita Nico Birnbaum

(AZ)