"Nine Perfect Strangers": Alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung

"Nine Perfect Strangers", so lautet der Titel einer neuen Serie bei Amazon Prime Video. Wir informieren Sie hier über Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem gibt es einen Trailer.

Mit "Nine Perfect Strangers" geht morgen eine neue Dramaserie bei Amzon Prime Video an den Start. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Liane Moriartys und wurde in Australien gedreht. Als Regisseur und Produzent fungiert Jonathan Levine. Das Drehbuch stammt aus der Feder von David E. Kelley und John Henry Butterworth.

Worum dreht sich die Handlung? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler gehören zum Cast? Und wie sieht der Trailer aus? Hier bekommen Sie die wichtigen Infos im Überblick.

Start: Ab wann ist "Nine Perfect Strangers" bei Amazon Prime Video zu sehen?

Amazon Prime Video hat den Start von "Nine Perfect Strangers" für morgen, Freitag, 20. August 2021, angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt sind die ersten drei Folgen der Dramaserie für Mitglieder in Deutschland und Österreich zum Streamen verfügbar. Danach erscheint jede Woche eine weitere der insgesamt acht Folgen.

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. 30 Tage lang kann man das Abo kostenlos testen und danach jederzeit kündigen.

Handlung: Worum geht es in "Nine Perfect Strangers"?

In einem kleinen Gesundheits- und Wellness-Resort, dem Tranquillum House, welches Heilung und Transformation verspricht, wollen neun gestresste Großstädter dem Alltag und ihren Sorgen entfliehen und einen Weg zu einer besseren Lebensweise finden.

Im Tranquillum House wollen neun gestresste Großstädter ihrem Alltag entfliehen und zu sich selbst finden. Foto: Amazon Prime Video

Abgeschieden von der Außenwelt genießen sie das meditative Ambiente und verschiedene Erholungsangebote wie Massagen. Die engagierte Leiterin des Resorts, Masha Dmitrichenko, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, den müden Körpern und Geistern ihrer Gäste wieder neues Leben einzuhauchen. Doch die neun Fremden ahnen nicht, worauf sie sich eingelassen haben, denn die Masha verfolgt einen finsteren Plan.

Episoden: Die Folgen von "Nine Perfect Strangers" bei Amazon Prime Video

Die Dramaserie "Nine Perfect Strangers" umfasst insgesamt acht Episoden, die alle eine Spielzeit von circa 42 Minuten haben. Die Titel der einzelnen Folgen sind bisher noch nicht bekannt. Wir reichen die Episodentitel an dieser Stelle nach, sobald die Infos verfügbar sind.

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "Nine Perfect Strangers"?

Schauspielerin Nicole Kidman verkörpert die Hauptrolle in "Nine Perfect Strangers" und spielt Masha Dmitrichenko, welche Leiterin eines Gesundheits- und Wellness-Resorts ist. Hier finden Sie einen Überblick über die weiteren Schauspieler im Cast der Serie:

Schauspieler Rollenname Nicole Kidman Masha Dmitrichenko Melissa McCarthy Frances Welty Luke Evans Lars Lee Melvin Gregg Ben Chandler Samara Weaving Jessica Chandler Michael Shannon Napoleon Marconi Asher Keddie Heather Marconi Grace Van Patten Zoe Marconi Manny Jacinto Yao Tiffany Boone Delilah Regina Hall Carmel Schneider Bobby Cannavale Tony Hogburn Hal Cumpston Zach Marconi Zoe Terakes Glory

Der offizielle Trailer zu "Nine Perfect Strangers"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der neuen Serie "Nine Perfect Strangers" machen können, haben wir hier den englischsprachigen Original-Trailer der Dramaserie für Sie.

