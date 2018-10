07:44 Uhr

"Ninja Warrior Germany" 2018: Neue Hindernisse und bekannte Gesichter Panorama

Bei "Ninja Warrior Germany" auf RTL bezwingen die Kandidaten verschiedenste Hindernisse. Wer ist in Staffel 3 dabei? Und welche Hindernisse sind neu?

In der 3. Staffel von "Ninja Warrior Germany" treten wieder Top-Athleten im schwierigsten Hindernis-Parcours im deutschen Fernsehen gegeneinander an. Viele von ihnen haben monatelang auf die RTL-Show hintrainiert. Sie alle wollen der erste "Ninja Warrior" Deutschlands werden - oder es zumindest als "Last Man Standing" schaffen. Gefragt sind Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Griffkraft.

"Ninja Warrior Germany" 2018: Wann startete die 3. Staffel?

Am Freitag, 21. September, ging RTL mit "Ninja Warrior Germany" in die 3. Staffel. Anschließend strahlt der Sender sieben Vorrunden, ein Halbfinale und das Finale aus. Frank "Buschi" Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra moderieren und kommentieren die Folgen wie bereits in den ersten beiden Staffeln.

RTL-Show: Wie funktioniert "Ninja Warrior Germany"?

In jeder der sieben Vorrunden treten 50 Top-Athleten gegeneinander an. Jeder muss einen Parcours mit sechs Hindernissen durchlaufen. Diejenigen, die den Parcours meistern beziehungsweise die 20 schnellsten Athleten kommen eine Runde weiter in die Halbfinalqualifikation. Dort müssen sie weitere fünf Hindernisse bezwingen.

Die besten 56 durchlaufen schließlich im Halbfinale neun neue Hindernisse. Ins große Finale ziehen die besten 28 Kandidaten ein und kämpfen in einem Parcours mit 18 Hindernissen und dem über 20 Meter hohen "Mount Midoriyama" um den Titel des ersten "Ninja Warrior" Deutschlands.

Gelingt es keinem der Kandidaten, den Parcours komplett zu durchlaufen, gewinnt derjenige, der am weitesten kommt. Er ist dann der "Last Man Standing". Den Gewinner erwarten 300.000 Euro Siegprämie.

Die Kandidaten bei "Ninja Warrior Germany" 2018

Neben neuen Kandidaten werden auch zwei altbekannte Athleten zu sehen sein: Oliver Edelmann und Moritz Hans, die beiden "Last Man Standing" der vergangenen Staffeln möchten es noch einmal versuchen. Auch den Schweizer Joel Mattli und Silke Sollfrank kennt man bereits aus "Team Ninja Warrior Germany". Die 20-Jährige tritt trotz ihrer Größe von nur 1,52 Meter an.

Auch der älteste Kandidat der ersten Folge der 3. Staffel, der 60-Jährige Lagerlogistiker Klaus Gärtner, ist den Fans der Show bereits bekannt. Noch einmal dabei sind dieses Jahr außerdem Metzger Johannes Schwitzgebel, Trampolintrainer Kevin Kapelski, Parkour-Trainer David Eilenstein und das "Wolfpack": Unternehmensberater Sladjan Djulabic und Freerunner Andreas Wöhle.

Neu sind unter anderem Fitnesstrainer Nikita Gaan und Student Eduard Mehlmann.

"Ninja Warrior Germany" hat 2018 neue Hindernisse zu bieten

Die Zuschauer erwartet neben altbekannten Hindernissen auch neue Aufgaben im Parcours. Fans von "Ninja Warrior Germany" können sich auf neue Hindernisse wie die "Rasierklingen", das "Hangel-Labyrinth" und die "Schwing-Flügel" freuen.

Wo hat die RTL-Show "Ninja Warrior" ihren Ursprung?

Zum ersten Mal lief die Show in Japan, wo sie unter dem Titel "Sasuke" zu sehen war. Neben Deutschland ist "Ninja Warrior" in vielen weiteren Ländern zu sehen: Unter anderem treten Athleten in Dänemark, Schweden, Frankreich, Großbritannien, den USA und in der Türkei an. In den USA dauerte es übrigens sieben Jahre, bis ein Athlet den finalen Parcours komplett durchlief und so zum ersten "Ninja Warrior" wurde. (sal)

Themen Folgen