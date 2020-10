vor 16 Min.

Ninja Warrior Germany 2020, Kandidaten am 16.10.20: Welche Teilnehmer sind dabei?

In Staffel 5 von Ninja Warrior Germany wagen sich wieder hunderte Kandidaten auf den Parcours. Hier finden Sie eine Übersicht aller Teilnehmer.

"Ninja Warrior Germany" 2020 startete am 2. Oktober in die Jubiläumsstaffel. In insgesamt sechs Vorrunden wagen sich etwa je 55 Athleten an die Hindernisse. Die besten 16 Sportler jeder Vorrunde dürfen dann ins Halbfinale. Auch die beiden besten Frauen dürfen zusätzlich am Halbfinale teilnehmen - wenn sie nicht bereits zu den Top 16 gehören. Auf die Kandidaten der diesjährigen Staffel wartet eine neue Herausforderung: der Power Tower. In mehr als zehn Metern Höhe dürfen sich die beiden schnellsten Teilnehmer jeder Vorrunde battlen. Dem Sieger winken ein Geldbetrag und ein Safety Pass fürs Halbfinale - was bedeutet, dass er sich automatisch für das Finale qualifiziert.

Welche Kandidaten sind bei Ninja Warrior Germany 2020 dabei? Hier sehen Sie alle Teilnehmer im Überblick:

Ninja Warrior Germany 2020: Kandidaten - Das waren die Teilnehmer in Folge 1 am 2.10.20

Bisher schafft es kein Athlet weiter im Parcours als Alexander Wurm. Er versucht in Staffel 5 seinen Rekord zu erweitern. Hier die Übersicht:

Alexander Wurm (24, Student aus Köln )

Christan Range (20, Elektroniker aus Bornheim )

Thomas Wedig (58, Physiotherapeut aus Vechta )

(58, Physiotherapeut aus ) Uwe Weitzer (36, Kinderchirurg aus der Nähe von Graz / Österreich )

Rene Poprawa (30, Fahrzeugaufbereiter aus Erfurt )

(30, Fahrzeugaufbereiter aus ) Frank Schmidpeter (29, Streetworker aus Nürnberg )

Björn Graul (20, Student aus Postbauer-Heng)

Lukas Kilian (27, Zeitsoldat aus Neu-Ulm )

Michaela Casotti (28, aus Alpach/ Österreich )

) Giovanni Ertl (23, Personal Trainer aus München )

Rita Benker (31, Testingenieurin aus Leimen)

Sladjan Djulabic (31, Unternehmensberater aus Köln )

) Die drei Zirkusartisten René (25), Roy (24) und Siegfried (30) Sperlich

Christian Kirstges (33)

Christian Krömer (25)

Lisa Wagner (25)

(25) Marco Layer (23)

Max Sprenger (25)

Niklas Woltmann (19)

Pamela Forster (33)

(33) Philipp Peter Frank (23) und Chiara Frank (20)

(23) und (20) Tim Kramer (20)

(20) Hannah Mees

Philipp Göthert

Ninja Warrior Germany 2020, Staffel 5: Kandidaten in Folge 2 am 9.10.20

Schnellster Athlet des Abends war Zirkusartist und "Elephant Boy" René Casselly mit einer Top-Zeit von 1:57.02 Minuten für alle acht Hindernisse. Insgesamt kamen 18 Kandidaten weiter.

Pascal Koronowski (32, Vertriebsmitarbeiter aus Neuss )

(32, Vertriebsmitarbeiter aus ) Kasimir Meyer (19, Azubi aus Düsseldorf )

Max Prinz (20, Sportkletterer aus Hannover )

René Casselly (23, Zirkusartist aus Budapest )

Marco Sperdin (40, Kosmetiker aus Spielberg/ Österreich )

Die Brüder Karim (29, Sporttherapeut aus Fellbach ) und Yasin El Azzazy (30, Entwicklungsingenieur aus Murr )

) und Yasin El Azzazy (30, Entwicklungsingenieur aus ) Marius Bender (29, Instandhalter aus Heidelberg )

Maria Henneken (34, Studentin aus Köln )

(34, Studentin aus ) Eric Zekina (28, Grundschulerzieher aus Berlin )

Richard Pech (30, Elektromonteur aus Ortschwaben/ Schweiz )

Daniel Schmidt (29, Polizeibeamter aus Hamburg )

Christopher von Stelzer (25, Student aus Wien / Österreich )

Niklas Wiesenzarter (24, Student aus Altenmarkt )

Tabitha Eckfeld (25, Sportwissenschaftlerin aus Unterschleißheim )

) Kevin Meyer (29, aus Düsseldorf )

John Förster (31, aus Berlin )

(31, aus ) Haruna Wackernagel (25, aus Obertshausen )

(25, aus ) Jakob Draeger (29, aus Rostock )

(29, aus ) Jana Sandner (19, und ihr Freund Carlos Dávalos Lomeli (20) aus Biebesheim

(19, und ihr Freund Carlos Dávalos Lomeli (20) aus Katharina Blank (27, aus Bietigheim-Bissingen )

Marian Lotze (24, aus Freiburg )

Maximilian Rieder (19, aus München )

(19, aus ) Michael Badner (32, aus Herford )

) Michael Petsch (31, aus Magstadt )

(31, aus ) Michael Siegmund (39, aus Köln )

Simon Friesenecker (32, aus Freistadt )

Tobias Burkhardt (20, aus Regensburg )

(20, aus ) Xheme Krasniqi (28, aus Kipfenberg )

Elisa van der Wel

Kevin Herzog

Die Kandidaten in Folge 3 von Ninja Warrior Germany 2020 heute am 16.10.20

David Wolf (31, Verkäufer aus Berlin )

(31, Verkäufer aus ) Astrid Sibon (26, Physiotherapeutin aus Geuensee / Schweiz )

/ ) Benni Grams (27, Profi-Parkour- und Freerunning Athlet aus Berlin )

(27, Profi-Parkour- und Freerunning Athlet aus ) André Fischer (31, Elektroniker aus Marl )

(31, Elektroniker aus ) Jekaterina Konanchuk (39, Lehrerin aus Berlin )

) Arleen Schüßler (28, Ninja-Hindernis-Vertriebsleiterin)

(28, Ninja-Hindernis-Vertriebsleiterin) Silvio Grogg (60, Abteilungsleiter aus Wetzikon/ Schweiz )

(60, Abteilungsleiter aus Wetzikon/ ) Leon Wismann (18, Schüler aus Münster )

(18, Schüler aus ) Jeremy Smith (25, Fitnesstrainer aus Immenhausen )

(25, Fitnesstrainer aus ) Fabian Ströbele (20, Industriemechaniker aus Hirrlingen )

(20, Industriemechaniker aus ) Sne Belayneh (22, Student aus Köln , gesprochen 'Sine')

, gesprochen 'Sine') Die Heidl-Geschwister Mercy (24), Manasse (26) und Jescher (27) aus Wiesbaden

Annette Weiss (52, Yogatrainerin aus Hennef )

(52, Yogatrainerin aus ) Natnael Olbrich (19, aus Lüdenscheid )

) Schlagersängerin und Profiboxerin Alicia Kummer (31, aus Buchholz )

(31, aus ) Miss Hessen Susanne Seel (22, aus Giessen)

(22, aus Giessen) Artur Schreiber (29, aus Hamm )

(29, aus ) Lukas Kern (24, aus Münster )

(24, aus ) Marvin Mitterhuber (26, aus Esslingen )

(26, aus ) Remo Genise (27, aus Stuttgart )

) Samuel Dufner (31, aus Rosenheim )

(31, aus ) Stephan Schmid (43, aus Wilhelmsburg )

(43, aus ) Thomas Oppermann (31, aus Sulzbach)

(31, aus Sulzbach) Timo Seifried (27, aus Altbach )

(27, aus ) Tobias Eberle (19, aus Holzhausen )

(19, aus ) Winfried Ulferts (52, aus Ihlow )

Teilnehmer von Ninja Warrior Germany 2020, Folge 4

Nico Hädicke (25, Bauleiter aus Berlin )

(25, Bauleiter aus ) Matthias Klemke (21, Medizin-Student aus Bonn )

(21, Medizin-Student aus ) Lukas Kohl (24, vierfacher Kunstrad-Weltmeister aus Ebermannstadt )

) Tim Reuber (26, Musikproduzent und DJ aus Köln )

(26, Musikproduzent und DJ aus ) Oliver Edelmann (26, Anlagenmechaniker aus Pfungstadt )

(26, Anlagenmechaniker aus ) Joel Mattli (26, Student aus Dällikon / Schweiz )

/ ) Alix Arndt (41, Diplom-Agar-Ingenieurin aus Leicester /UK)

(41, Diplom-Agar-Ingenieurin aus /UK) Caroline Brunner (25, Studentin aus München )

(25, Studentin aus ) Viola Weiermüller (52) tritt mit ihren Kollegen Mark Degebrodt (34, aus Hemmingen ) Marco Faußer (34, aus Leonberg )

(34, aus ) Marco Faußer (34, aus ) Dominik Staudacher (20, Anlagenmechaniker aus Büchenbach )

(20, Anlagenmechaniker aus ) Ali Moussa (37, aus Borken )

(37, aus ) Eduard Müller (27, aus Essen)

(27, aus Essen) Gary Hines (36, aus Salz)

(36, aus Salz) Jun Kim (32, aus Köln )

(32, aus ) Matthias Maag (37, aus Wuppertal )

(37, aus ) Michael Streif (28, aus Dasing )

(28, aus ) Niklas Weber (36, aus München )

(36, aus ) Norbert Schwarz (34, aus Hohenpolding )

(34, aus ) Ramona Beckmann (30) und Jürgen Krekel (52), Ehepaar aus Köln

(30) und (52), Ehepaar aus Viola Riechert (31, aus Hamburg )

Das sind die Teilnehmer in Folge 5 - Ninja Warrior Germany 2020

Moritz Hans (24, Student aus Stuttgart )

(24, Student aus ) Tobias Eigen (34, Justizvollzugsbeamter aus Kaisheim )

(34, Justizvollzugsbeamter aus ) Stefan Angermeier (27, Versuchsmechaniker aus Karlskron )

(27, Versuchsmechaniker aus ) Hanjo Fritzsche (35, Gesundheitsberater aus München )

(35, Gesundheitsberater aus ) Kim Marschner (22, Kletterer aus Schorndorf )

(22, Kletterer aus ) Simon Brunner (22, Sportanlagendesigner aus Teisendorf )

(22, Sportanlagendesigner aus ) David Eilenstein (28, Bilderarbeiter aus Darmstadt )

(28, Bilderarbeiter aus ) Alexander Frisch (33, Controller aus Langen)

(33, Controller aus Langen) Tatjana Holz (30, Anwendungstechnikerin aus Spaichingen )

(30, Anwendungstechnikerin aus ) Krister Kröll (20, Azubi aus Stopperich) und Bruder Jörn (23, Student aus Bernburg )

(20, Azubi aus Stopperich) und Bruder Jörn (23, Student aus ) Chris Harmat (28, Parkour-Profi aus Basel / Schweiz )

/ ) Mahdi Limper (21, Schüler aus Köln )

(21, Schüler aus ) Lasse von Freier (18, Schüler aus Hannover )

) Arash Vaezi (44, Mediengestalter aus Düsseldorf )

) Andrea Forstmayr (34, aus Wien / Österreich )

/ ) Florian Böbel (32, aus Lenningen)

(32, aus Lenningen) Jessica Bertermann (23, aus Ergolding )

(23, aus ) Lukas Dauenheimer (21, aus Mönchengladbach )

(21, aus ) Marcel Kaeding (31, aus Bocholt )

(31, aus ) Michael Bräuer (24, aus Linz / Österreich )

(24, aus / ) Philipp Hans (26, aus Stuttgart )

(26, aus ) Sophia Grimm (22, aus Forchheim )

Kandidaten in Folge 6 - Wer schafft es ins Halbfinale von Ninja Warrior Germany 2020?

Bérenger Florence (35, Ingenieur) und seine Freundin Ramona Bergmeister (30, Apothekerin, beide aus Regensburg )

(35, Ingenieur) und seine Freundin (30, Apothekerin, beide aus ) Mehmet Topyürek (35, Angestellter aus Heilbronn )

) Tobias Holz (19, Bauzeichner aus Weinstadt) und Kollege Moritz Andelfinger (20, Schüler aus Urbach)

(19, Bauzeichner aus Weinstadt) und Kollege Andelfinger (20, Schüler aus Urbach) Ricardo Lopez Lozano (45, Lagerarbeiter aus Leinfelden-Echterdingen )

Lozano (45, Lagerarbeiter aus ) Christian Balkheimer (27, Ausbildungsreferent aus Leipheim )

Balkheimer (27, Ausbildungsreferent aus ) Carsten Mengel (52, Controller) und Sohn Patrick (18, Schüler, beide aus Weilheim /Oberbayern)

(52, Controller) und Sohn (18, Schüler, beide aus /Oberbayern) Rainer Leiber (49, Industriemechaniker) und Sohn Dennis (21, Student, beide aus Steinheim )

) Felix Flieger (18, aus Püchersreuth )

(18, aus ) Eren Eski (23) und Stephan Koitek (31, beide Polizisten aus Erfurt )

) Raffael Schellenberg (19, Azubi aus Dietikon / Schweiz )

(19, Azubi aus / ) Sven Wilhelm (23, Web-Entwickler aus Bretzenheim )

(23, Web-Entwickler aus ) Stephan Röpcke (31, Dachdecker aus Neu Wulmsdorf)

(31, Dachdecker aus Neu Wulmsdorf) Stefanie Drach und Benedikt Last

und Benedikt Last Alex Grunwald (31, Student aus Berlin )

(31, Student aus ) Jasmin und Annina Lehmann (beide 29, Arzthelferin und Maklerin aus Hinteregg )

(beide 29, Arzthelferin und Maklerin aus ) Enrico Meister (21, aus Kiel )

(21, ) Gabriel Pediconi (44, aus München )

) Lilli Kiesgen (23, aus Bad Vilbel )

(23, aus ) Lisa Unger (22, aus Bremen )

(22, aus ) Lukas Kaufmann (28, aus Tiefenthal )

) Lynne Winkler (24, aus Bonn )

(24, aus ) Markus Malle (48, aus Winnenden )

(48, aus ) Milan Schirowski (30, aus Bad Homburg )

) Nils Bürger (36, aus Dresden )

(36, aus ) Patrick Basler (25, aus Zürich / Schweiz )

(25, aus / ) Roman Konanchuk (41, aus Berlin )

