Ninja Warrior Germany 2020: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos zum 1. Finale in Folge 9

Ninja Warrior Germany 2020 ist derzeit bei RTL mit Staffel 5 zu sehen. Sendetermine und Sendezeit - alle Infos zum Finale der Show erhalten Sie hier in der Übersicht.

"Ninja Warrior Germany" läuft seit dem 2. Oktober 2020 wieder live aus dem Stuntwerk Köln. Auch in Staffel 5 traten wieder hunderte Athleten in den Vorrunden an - je Folge waren es etwa 55 Kanditaten. Die 16 besten Teilnehmer je Vorrunde dürfen sich jetzt im Halbfinale beweisen. In Staffel 5 gab es eine Neuerung: Nach jeder Vorrunde durften die beiden schnellsten Kandidaten am Power Tower gegeneinander antreten und hatten die Chance auf einen Geldgewinn und ein sicheres Ticket für das Finale.

Start, Sendetermine, Sendezeit - lesen Sie hier alle wichtigen Infos zu "Ninja Warrior Germany" auf einen Blick.

Ninja Warrior Germany 2020: Wann war der Start der Sendung?

Start-Termin von "Ninja Warrior Germany" 2020 war am Freitag, 2. Oktober 2020. Dieses Jahr ist Staffel 5 zu sehen - also eine Jubiläumsstaffel der Spielshow.

Ninja Warrior Germany 2020: Sendezeit und Sendetermine

Staffel 5 von "Ninja Warrior Germany" 2020 soll insgesamt zehn Folgen haben - sechs Vorrunden und jeweils zwei Episoden für Halbfinale und Finale. Hier finden Sie alle Termine im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Freitag, 02. Oktober 20.15 Uhr RTL 2 Freitag, 09. Oktober 20.15 Uhr RTL 3 Freitag, 16. Oktober 20.15 Uhr RTL 4 Freitag, 23. Oktober 20.15 Uhr RTL 5 Freitag, 30. Oktober 20.15 Uhr RTL 6 Freitag, 06. November 20.15 Uhr RTL Halbfinale Freitag, 13. November 20.15 Uhr RTL Halbfinale Freitag, 20. November 20.15 Uhr RTL Finale Freitag, 27. November 20.15 Uhr RTL Finale Freitag, 04. Dezember 20.15 Uhr RTL

Die Übertragung

Die Sendung läuft im Fernsehen bei RTL, aber auch im Stream kann "Ninja Warrior Germany" 2020 angesehen werden. Alle Infos dazu gibt es hier: Ninja Warrior Germany 2020, Staffel 5: Übertragung im TV und Live-Stream, Wiederholungen.

Die Kandidaten

Hunderte von Teilnehmern versuchen jedes Jahr ihr Glück bei "Ninja Warrior Germany". "Last Man Standing" 2018 und 2019 Alexander Wurm ist auch wieder mit dabei. Eine Übersicht zu den Athleten finden Sie hier: Ninja Warrior Germany 2020, Kandidaten: Die Teilnehmer von Staffel 5.

Die Moderatoren

Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann moderieren Staffel 5 von "Ninja Warrior Germany". Sie sind ein eingespieltes Team, denn alle drei moderieren die Sendung bereits seit Staffel 1. (AZ)

