"Ninja Warrior Germany" 2021: Das sind die Kandidaten im Halbfinale

Bei "Ninja Warrior" auf RTL geht es in die Halbfinale. Wer sind die Teilnehmer? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Kandidaten, die dabei sind.

Über 93 Athleten haben sich in den ersten sieben Vorrunden bei "Ninja Warrior Germany" 2021 unter Beweis gestellt und es in die "Ninja Warrior"- Halbfinal-Shows geschafft. Insgesamt soll es in Staffel 6, die auf dem Sender RTL zu sehen ist, zwei Halbfinal-Shows geben.

Alle Infos rund um Sendetermine zu "Ninja Warrior Germany" 2021 und zu den Kandidaten der Halbfinal-Shows finden Sie hier.

Halbfinale bei "Ninja Warrior Germany" 2021: Sendetermine auf RTL

Das Halbfinale bei "Ninja Warrior Germany" 2021 wird in zwei Shows aufgeteilt. Die erste Halbfinal-Show wird am Freitag, dem 3. Dezember 2021, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Das zweite Halbfinale wird eine Woche später, am Freitag, dem 10. Dezember 2021, um 20.15 Uhr, ebenfalls bei RTL ausgestrahlt.

Halbfinale 1: Freitag, 3. Dezember 2021, 20.15 Uhr, RTL

1: Freitag, 3. Dezember 2021, 20.15 Uhr, Halbfinale 2: Freitag, 10. Dezember 2021, 20.15 Uhr, RTL

Kandidaten im Halbfinale bei "Ninja Warrior Germany" 2021: Alle Teilnehmer

Alle 93 Athleten und Athletinnen müssen sich in den Halbfinal-Shows sechs verschiedenen Hindernissen stellen. Die besten Kandidaten werden einen Platz für das Finale am Freitag, dem 17. Dezember 2021, um 20.15 Uhr auf RTL , erhalten.

Video: dpa

Schon vorab konnten sich sieben Teilnehmer für das Finale qualifizieren, da sie die Duelle am Power Tower für sich entscheiden konnten.

Das sind die Athleten, die bereits für das Finale von "Ninja Warrior Germany" 2021 feststehen:

Alex Wurm

Moritz Hans

Samuel Dufner

Alex Grunwald

Sandro Scheibler

Philipp Göthert

Tobias Plangger

Alle sieben vorab nominierten Finalisten treten zwar nochmal im Halbfinale an, müssen sich aber nicht dem Urteil und der Bewertung der Jury stellen.

"Ninja Warrior Germany" 2021 - Halbfinale 1:

Am 3. Dezember, um 20.15 Uhr, werden insgesamt 53 Kandidaten um den Einzug ins Finale bei RTL kämpfen. Das ist die Athleten der ersten Halbfinal-Show in alphabetischer Reihenfolge:

Alexander Haidamak (31)

Alexander Lamert (35)

(35) Ali Moussa (39)

(39) Andreas Wöhle (31)

Arleen Schüßler (30)

(30) Astrid Sibon (28)

Chris Harmat (30)

Christian Balkheimer (29)

Balkheimer (29) Christian Kirstges (35)

(35) David Eilenstein (30)

(30) Dominique Karlin (26)

(26) Eckart Weiss (51)

(51) Elsa Culemann (31)

(31) Eric Zekina (30)

(30) Fabian Conrads (28)

(28) Gary Hines (38)

(38) Giovanni Ertl (25)

(25) Hannes Eißler (19)

(19) Hasan Al Tinawi (29)

Jan Vorfeld (31)

Jean Arisa (19)

Joel Mattli (28)

Jun Kim (34)

(34) Karim El Azzazy (31)

Katharina Blank (29)

(29) Lukas Kilian (29)

(29) Marie-Josée Rech (30)

(30) Mark Degebrodt (36)

(36) Markus Malle (50)

(50) Marvin Mitterhuber (28)

(28) Matthias Maag (39)

(39) Max Prinz (22)

(22) Max Sprenger (27)

(27) Milan Schirowski (32)

Moritz Schnippe (24)

Nicolai Kuntz (29)

(29) Norwin Stuffer (34)

(34) Philipp Allgeuer (29)

Regina Rubi (30)

(30) René Casselly (25)

Richard Pech (32)

(32) Rico Scholz (22)

(22) Rita Benker (33)

(33) Ronny Gwerder (31)

(31) Simon Brunner (24)

(24) Simon Knitter (28)

(28) Sladjan Djulabic (33)

Stefan Angermeier (29)

(29) Stefan Herold (34)

(34) Tobias Zehetmeier (37)

(37) Viktor Brüsewitz (32)

(32) Yannick Schmalfuß (24)

Yasin El Azzazy (32)

"Ninja Warrior Germany" 2021 - Halbfinale 2:

Am 10. Dezember 2021, um 20.15 Uhr, werden 40 Athleten sich unter Beweis stellen müssen, um ein Ticket für das Finale der sechsten Staffel von "Ninja Warrior Germany" zu ergattern. Das ist die Teilnehmer der zweiten Halbfinal-Show in alphabetischer Reihenfolge:

Ada Theilken (24)

Alex Grunwald (32)

(32) Alexander Hille (33)

(33) Alexander Wurm (26)

(26) Artur Schreiber (31)

(31) Benjamin Grams (29)

Daniel Schmidt (31)

(31) David Dongus (19)

(19) David Wollschläger (29)

(29) Dennis Leiber (23)

(23) Jolina Thormann (19)

(19) Jonas Marqua (31)

Jonathan Bölstler (23)

(23) Kristaps Veksa (28)

Linda Waldeck (23)

(23) Luca Fändrich (19)

(19) Malte Komm (23)

(23) Marius Holzinger (22)

(22) Max Görner (19)

(19) Maximillian Spindler (21)

(21) Mira Knopper (26)

(26) Moritz Hans (26)

(26) Nick Pazdzierny (24)

Nico Hädicke (27)

(27) Oliver Edelmann (28)

(28) Philipp Göthert (20)

Rainer Leiber (51)

(51) Roman Schirillef (30)

Samuel Dufner (33)

(33) Sandro Scheibler (22)

(22) Siegfried Sperlich (32)

(32) Simon Friesenecker (34)

(34) Stefanie Noppinger (28)

Tatjana Holz (32)

(32) Tim Stadelmann (27)

(27) Timo Piontek (30)

(30) Tobias Plangger (21)

(21) Tony Tu (30)

(30) Uwe Weitzer (38)

(38) Viola Riechert (33)

