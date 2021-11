Infos zu "Ninja Warrior Germany" 2021: Sendetermine, Moderatorin, Übertragung

Mitte Oktober startete Staffel 6 von "Ninja Warrior Germany" im TV. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos zur Sendung für Sie - rund um Sendetermine, die Moderatorin Laura Wontorra, Übertragung und Wiederholung.

"Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" kommt derzeit mit Staffel 6 ins RTL-Programm. Dieses Mal sind rund 280 Sportler und Sportlerinnen mit von der Partie, die um die Siegerprämie von 300.000 Euro kämpfen. In dieser Staffel gibt es außerdem etwas ganz neues: Nach jeder Vorrunde treten die jeweils vier Besten am Power Tower erneut gegeneinander an - die Gewinner erhalten dann schon einmal 5.000 Euro sowie den Einzug in ein drittes Duell. Wer dieses gewinnt sichert sich den Einzug direkt in das Finale. Von den Vorrunden ins Halbfinale kommen nur die jeweils 12 Besten. Und sollte sich darunter keine Frau befinden, so gilt die Frauenregel, die besagt, dass die insgesamt beiden Besten ebenfalls eine Runde weiter kommen.

Wo kommt "Ninja Warrior Germany" 2021? Gibt es einen Live-Stream? - Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos wie Sendetermine, Moderatorin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung für Sie.

"Ninja Warrior Germany" 2021: Sendetermine

Am Freitag, den 15. Oktober 2021 startete die sechste Staffel von "Ninja Warrior Germany". Insgesamt umfassen die neuen Folgen sieben Vorrunden, zwei Halbfinal- sowie zwei Finalshows.

Wöchentlich wird es freitags eine neue Folge geben. Das sind die voraussichtlichen Sendetermine:

Folge Sendetermine von "Ninja Warrior Germany " Sendezeit 1 15.10.2021 20.15 Uhr 2 22.10.2021 20.15 Uhr 3 29.10.2021 20.15 Uhr 4 05.11.2021 20.15 Uhr 5 12.11.2021 20.15 Uhr 6 19.11.2021 20.15 Uhr 7 26.11.2021 20.15 Uhr 8 03.12.2021 20.15 Uhr 9 10.12.2021 20.15 Uhr 10 17.12.2021 20.15 Uhr 11 24.12.2021 20.15 Uhr

Laura Wontorra: Moderatorin bei "Ninja Warrior Germany" 2021

Seit 2016 ist Laura Wontorra nun Moderatorin bei "Ninja Warrior Germany". Auch in 2021 führt sie die Zuschauer wieder durch das Programm, gemeinsam mit dem altbekannten Duo Jan Köppen und Frank Buschmann, deren Job die Kommentierung der Läufe und Läufer ist. Die gebürtige Bremerin schnappt sich die Teilnehmer vor und nach ihren Runden und interviewt sie.

Direkt nach dem Studium ging die 32-jährige zum deutschen Fernsehen und machte Karriere bei berühmten Sendern wie Sky, Sport1 und RTL, zu welchem sie im Jahr 2017 wechselte.

Sie könnten die Moderatorin aus folgenden Sendungen kennen, die sie bereits moderiert hat:

2017 - 2021: "100% Bundesliga - Bundesliga bei NITRO"

2017-2018: "Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier"

präsentieren: Showdown der weltbesten Magier" 2020: "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig"

seit 2020: " Grill den Henssler "

" seit 2021: "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands "

Und auch bei Spin-Off "Ninja Warrior Germany Kids" 2021 wird Laura Wontorra das Publikum begleiten und als Moderatorin durch den Abend führen.

So sehen Sie "Ninja Warrior Germany" 2021: Übertragung im TV und Stream

Der Free-TV-Sender RTL ist nicht nur für die Produktion von "Ninja Warrior Germany" 2021 zuständig, sondern ebenfalls für die Übertragung. Alle Folgen ab dem 15. Oktober 2021 werden immer wöchentlich im Programm gezeigt.

Einen Live-Stream zur Sendung wird es ebenfalls geben. Der Streaming-Dienst TVNow zeigt alle Folgen von Staffel 6 - allerdings ist hierfür ein Premium Abonnement von Nöten. Dieses gibt es bereits ab 4,99 Euro pro Monat.

"Ninja Warrior Germany" 2021: Gibt es eine Wiederholung?

Auf TVNow stehen die einzelnen Folgen ebenfalls im Nachhinein zum Abruf zur Verfügung. So können Sie "Ninja Warrior Germany" 2021 sehen, wann immer Sie möchten, sollten Sie mal keine Zeit haben, die Sendung live im Fernsehen mit zu verfolgen.

