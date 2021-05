Ninja Warrior Germany Allstars: Start, Sendetermine, Sendezeit - Alle Infos zu Folge 5

"Ninja Warrior Germany Allstars" ging Anfang April bei RTL an den Start. Hier finden Sie Sendetermine, Sendezeiten und alle wichtigen Infos rund um die Sendung.

"Ninja Warrior Germany" kehrte Anfang April bei RTL ins TV zurück. Dieses Mal jedoch nicht mit einer regulären Staffel, sondern mit Spezialausgaben. Bei "Ninja Warrior Germany Allstars" kämpfen diesmal die besten Athleten der letzten fünf Staffeln um einen Gewinn von 50.000 Euro und den Titel "Ninja Warrior Germany Allstar".

Alles Wissenswerte rund um den Start der Sendung, die Sendetermine und Sendezeiten und alle Infos zu "Ninja Warrior Germany Allstars" 2021 finden Sie hier im Artikel.

Start-Termin: Seit wann ist "Ninja Warrior Germany Allstars" im TV zu sehen?

"Ninja Warrior Germany Allstars" startete am Sonntag, 4. April 2021, um 20.15 Uhr bei RTL.

Sendetermine und Sendezeit von "Ninja Warrior Germany Allstars"

Insgesamt zeigt RTL sechs Folgen von "Ninja Warrior Germany Allstars". Die Episoden sind immer sonntags ab 20.15 Uhr im Fernsehen zu sehen.

Hier finden Sie einen Überblick über alle Sendetermine von "Ninja Warrior Germany Allstars":

Folge Sendetermine Sendezeit 1 04. April 2021 20.15 Uhr 2 11. April 2021 20.15 Uhr 3 18. April 2021 20.15 Uhr 4 25. April 2021 20.15 Uhr 5 02. Mai 2021 20.15 Uhr Finale 09. Mai 2021 20.15 Uhr

So läuft "Ninja Warrior Germany Allstars" ab

Bei "Ninja Warrior Germany Allstars" kommt es auf die Geschwindigkeit an, denn das Motto lautet "Der Schnellste gewinnt". In jeder der insgesamt fünf Vorrunden treten 32 Teilnehmer in 16 Duellen gegeneinander an. Nur der Gewinner des Duells kommt eine Runde weiter - der Verlierer scheidet hingegen auf der Stelle aus.

Anschließend treten die 16 ermittelten Duell-Sieger in der zweiten Runde in einem komplett anderen und schwereren Doppelparcours in acht Duellen gegeneinander an. Weiter geht es auch hier nur für die acht Gewinner dieser Runde, welche in vier finalen Wettkämpfen am elf Meter hohen Power Tower aufeinandertreffen. So stehen am Ende von jeder der fünf Ausgaben jeweils vier Finalisten fest. Diese 20 Sportler begegnen sich schließlich im Finale am 9. Mai, wo der Sieger der Show ermittelt wird.

Die Kandidaten bei "Ninja Warrior Germany Allstars"

Bei "Ninja Warrior Germany Allstars" treten laut RTL die "160 besten, legendärsten und bekanntesten" Athleten aus den letzten fünf Staffeln der regulären "Ninja Warrior Germany"-Show an.

Die Moderatoren von "Ninja Warrior Germany Allstars"

Wie gewohnt sind Frank Buschmann und Jan Köppen als Kommentatoren und Moderatorin Laura Wontorra als Field-Reporterin mit von der Partie. Die drei sind ein eingespieltes Team, denn alle moderieren die Sendung bereits seit Staffel 1.

Übertragung von "Ninja Warrior Germany Allstars"

Neben der Übertragung im TV lassen sich die einzelnen Folgen von "Ninja Warrior Germany Allstars" auch live im Stream auf der Streamingplattform TV NOW mitverfolgen. Dort können sie die einzelnen Episoden nach der TV-Ausstrahlung auch als Wiederholung sehen.

Alle Infos dazu gibt es hier: Ninja Warrior Germany Allstars: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.