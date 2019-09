19:31 Uhr

Nintendo "Ring Fit Adventure" für Switch: Gameplay, Release, Trailer

Das neue Spiel von Nintendo für die Switch heißt "Ring Fit Adventure". Alle Infos zum neuen Fitness-Game hier: Trailer, Gameplay, Release und Story.

Von Lisa Gilz

Es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo versucht, körperliche Bewegung in ein Spiel einzubinden. Neben Wii Sports Resort, Wii Fit oder Just Dance erscheint jetzt im Herbst "Ring Fit Adventure" für die Nintendo Switch. Mit dem Spiel soll auch neues Equipment für die Joy-Cons, die Controller der Nintendo Switch, erscheinen.

Mit Cardio kann man das Nintendo-Spiel "Ring Fit Adventure" gewinnen

Das Spiel "Ring Fit Adventure" wird, wie andere Switch-Spiele auch, durch die Joy-Cons gesteuert. Allerdings werden diese in den sogenannten Ring-Con und in einen Beingurt eingesteckt. Die Übungen, die ein Spieler ingame meistern muss, fordern Bein- und Armarbeit. Die Aufgabenstellungen an die Spieler sind vielfältig. Die Story stellt den Spieler vor Hindernisse und Herausforderungen. Teil der Story ist es auch, Gegner mit Gymnastik zu besiegen.

Story: "Ring Fit Adventure" versucht spielerisch Bewegung mit einzubinden

Im Abenteuermodus von "Ring Fit Adventure" findet sich der Spieler mit seinem Charakter in einem buntgestaltetem Spiel wieder. Insgesamt 20 Welten gilt es zu meistern. In die verschiedenen Welten kann ein Spieler wechseln, während er auf der Stelle läuft. Ähnlich wie bei Pokemon tauchen immer wieder auf dem Weg Gegner auf, die durch Fitnessübungen bekämpft werden. Die richtige Ausführung der Übungen wird belohnt und das Niveau steigt.

Release von "Ring Fit Adventure" für Nintendo Switch schon im Oktober

Wer Freude an Fitness-Spielen hat, muss nicht lange auf "Ring Fit Adventure" warten. Am 18. Oktober kommt das Spiel, samt Zubehör, auf den deutschen Markt.

