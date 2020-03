vor 31 Min.

Nockherberg 2020 fällt Coronavirus zum Opfer: Termin verschoben

Das Politikerderblecken auf dem Münchner Nockherberg wird nicht am ursprünglich geplanten Termin stattfinden. Es wurde verschoben.

Von Monique Neubauer

Update: Nockherberg 2020 verschoben

Wegen des Coronavirus wird der Starkbieranstich auf dem Nockherberg verschoben. Das hat die Paulaner-Brauerei als Veranstalter am 8. März mitgeteilt. Der Corona-Krisenstab hatte das Risiko als zu hoch eingestuft und die Verschiebung empfohlen.

Laut einer Paulaner-Sprecherin soll der Starkbieranstich mit satirischer Bußpredigt und Singspiel auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Künstler probten schon seit Wochen intensiv. "Wir möchten, dass sie ihren verdienten Applaus bekommen."

Sobald der neue Termin bekannt ist, aktualisieren wir diesen Artikel.

Das war die ursprüngliche Meldung vor der Verschiebung:

Mit dem traditionellen Verspotten, dem "Derblecken" von Politikern am Münchner Nockherberg, wird traditionell die Starkbier-Saison in Bayern eröffnet. Den anwesenden Landes- sowie Bundespolitikern wird sowohl beim kabarettistischen Teil, als auch in einem Singspiel kritisch der Spiegel vorgehalten.

Das "Derblecken" ist der Auftakt für das Starkbierfest der Paulaner-Brauerei auf dem Nockherberg. Wann das "Derblecken" stattfindet und wo es im Fernsehen zu sehen ist, lesen Sie hier.

Termin des "Derblecken" auf dem Nockherberg 2020

Der diesjährige Starkbieranstich auf dem Nockherberg findet am Mittwoch, 11. März 2020, statt.

Nockherberg 2020: Übertragung live im TV und Stream

Der Bayerische Rundfunk begleitet das Poliitker-Derblecken auf dem Nockherberg. Die Sendung "Auf dem Nockherberg 2020" beginnt um 19 Uhr im BR Fernsehen mit den diesjährigen Moderatoren Ursula Heller, Sandra Rieß und Christoph Deumling.

Im Live-Talk um 21.30 Uhr im BR Fernsehen "Sauber derbleckt!" wird mit Gästen direkt vom Nockherberg diskutiert.

Durch das Live-Programm mit Rede und Singspiel führen dieses Jahr Ursula Heller und Christoph Deumling. Sandra Rieß fängt nach der Bühnendarbietung Statements von Ehrengästen und Politikern ein.

Ablauf des "Politiker Derbleckens" 2020

Nach einer kurzen Einführung hält Maximilian Schafroth seine Fastenrede. Nach seiner Premiere im vergangenen Jahr hält der Allgäuer und bisher jüngste Redner auch dieses Jahr die Fastenpredigt auf dem Nockherberg. Vielleicht wird Maximilian Schafroth auch dieses Jahr einige Spitzen musikalisch verpacken und gesangliche Highlights setzen.

Im Anschluss daran folgt das Singspiel. Richard Oehmann und Stefan Betz haben das Singspiel wieder gestaltet und leiten die Politiker durch allerlei schicksalhafte Begegnungen mit viel Musik. Beim Singspiel darf man sich dieses Jahr auch auf eine Überraschung freuen: Antonia von Romatowski spielt seit 2014 eigentlich Angela Merkel auf dem Nockherberg. Dieses Jahr wird sich ihre Rolle ändern. Wen sie dieses Jahr spielt, will sie aber noch nicht sagen. Unter anderem wird auch Stephan Zinner als Markus Söder auftreten.

