vor 39 Min.

Nonnen unterschlagen halbe Million und verzocken sie Panorama

Zwei Ordensschwestern aus Kalifornien sollen über eine halbe Million veruntreut haben. Das Geld sollen sie in den Casinos in Las Vegas veruntreut haben.

Zwei Nonnen aus Kalifornien sollen das Geld von einer katholischen Schule in Torrance unterschlagen und damit jahrelang Reisen nach Las Vegas finanziert haben.

Zwei Ordensschwestern sollen an einer katholischen Schule in Kalifornien fast eine halbe Million Dollar (rund 440.000 Euro) unterschlagen haben, um in Las Vegas im Casino zu zocken. Die Erzdiözese Los Angeles habe Strafanzeige gegen die beiden Frauen erhoben, bestätigte der Orden der Josefsschwestern von Carondelet am Montag auf seiner Webseite. Die Gemeinschaft werde die gestohlene Summe an die Schule zurückzahlen, hieß es weiter: "Die Gerechtigkeit verlangt das von uns."

Die beiden Frauen stehen laut US-Medienberichten im Verdacht, über Jahre hinweg von der Schule in Torrance nahe Los Angeles gestohlen zu haben. Dort arbeitete die eine als Direktorin und die andere als Lehrerin. Die beiden sollen Zahlungen an die Schule auf ein Konto umgeleitet haben, von dem sie sich dann bedienten. Das Geld hätten sie unter anderem für Reisen nach Las Vegas sowie persönliche Dinge ausgegeben. Die Veruntreuung war jüngst bei einer Inspektion ans Licht gekommen. Die Schwestern seien inzwischen im Ruhestand. (dpa)

