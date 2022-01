"Nord bei Nordwest - Der Ring" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute, am 13.1.22, den Krimi "Nord bei Nordwest - Der Ring". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde guter Unterhaltung, aufgepasst: In der ARD läuft zum Start ins neue Jahr der Film "Nord bei Nordwest - Der Ring". Und wir beantworten in diesem Text alle Fragen zur Folge: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller spielen mit? Wie ist die Handlung? Gibt es die Möglichkeit, den Film als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen?

TV-Termin: "Nord bei Nordwest - Der Ring" am 13.1.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Nord bei Nordwest - Der Ring" ist heute, am Donnerstag, 13. Januar 2022, in der ARD zu sehen. Beginn: 20.15 Uhr. Die Episode dauert rund anderthalb Stunden an und steht auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Nord bei Nordwest - Der Ring"

Hannah Wagner kommt bei einem Fall nicht recht voran. Deshalb meldet sie sich bei Ex-Kollegen Lasse. Ausgerechnet Lasse, mit dem sie früher mal eine Affäre hatte. Von ihm möchte sie Details über den Kieler Polizisten Jost Striesow bekommen. Und sie wird nicht enttäuscht: Sie findet heraus, dass Striesow sich hat bestechen lassen von einem Kieler Drogenring. Als das aufflog, ergriff er die Flucht.

Video: wetter.com

Als wäre das nicht schon schlimm genug, hat Striesow auch noch ein Mädchen in Gefangenschaft genommen, das vor Gericht hätte aussagen sollen. Hauke und Hannah erkennen den Ernst der Lage und machen sich sogleich an die Ermittlungen. Lasse und Kollegin Nina unterstützen sie dabei, reisen extra nach Schwanitz - was Hauke eigentlich so gar nicht in den Kram passt.

Es ist nicht nur das berufliche Misstrauen, dass Hauke beschäftigt. Er ist auch eifersüchtig auf Lasse. Keine guten Voraussetzungen für die gemeinsamen Ermittlungen. Gelingt es ihnen dennoch, sich am Riemen zu reißen und alles dem Ermittlungserfolg unterzuordnen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Nord bei Nordwest - Der Ring" mit im Cast

Hauke Jacobs - Hinnerk Schönemann

- Hannah Wagner - Jana Klinge

- Jule Christiansen - Marleen Lohse

- Lasse Huppertz - Thomas Niehaus

- Nina Wegendorf - Franziska Hartmann

Mila - Maggier Valentina Salomon

Tatjane Schwehrs - Bettina Stucky

Mehmet Ösker - Cem Ali Gültekin

Dirk Christiansen - Jens Weisser

"Nord bei Nordwest - Der Ring" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Nord bei Nordwest - Der Ring" gerne sehen, haben am Donnerstagabend aber bereits eine andere Verpflichtung? Das ist nicht schlimm: Sie können sich den Film auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen. (AZ)