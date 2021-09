Notruf-Störung: Nummern 112 und 110 teils ausgefallen

Notruf 112 ausgefallen: Aktuell gibt es eine Störung bei den Notruf-Nummern 110 und 112 in mehreren Regionen in Deutschland. Welche Orte sind betroffen?

Störung beim Notruf: In mehreren Regionen in Deutschland ist der telefonische Notruf ausgefallen – teilweise auch in Bayern. Es kam zu Problemen mit den Notruf-Nummern 112 und 110. Auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gingen viele Warnmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern ein.

Betroffene Städte, Kommunen und Feuerwehren informierten ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Die Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt München schrieb beispielsweise: "Die Notrufnummer 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst ist derzeit im Raum #München gestört." Auch weitere Kommunen in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz meldeten Störungen beim telefonischen Notruf.

Betroffen sind nach Angaben der BBK-Warnapp "Nina" aktuell diese Regionen in Bayern (Stand: 29.9.2021, 14 Uhr):

Landkreis Cham

Landkreis Ebersberg

Landkreis Erding

Landkreis Freising

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Landkreis Regensburg

Stadt Regensburg

Notruf 112 ausgefallen: Welche Orte sind betroffen?

Eine Übersicht über aktuelle Notruf-Störungen in anderen Bundesländern in Deutschland finden Sie laufend aktuell hier auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dort finden Sie auch aktuelle Informationen dazu, in welchen Regionen bereits eine Entwarnung gilt.

Zum Grund der Notruf-Störung gab es zunächst keine Angaben. Es werde mit Hochdruck an der Lösung des Problems gearbeitet, hieß es in der BBK-App "Nina" und der App "Katwarn".

Was ist beim Notruf zu beachten?

Wer die Notrufzentrale erreicht, sollte die wichtigsten Informationen – zum Beispiel zu einem Unfall – übermitteln. Hier gilt die sogenannte Fünf-W-Regel. Wichtig ist die Beantwortung folgender Fragen:

Wo ist etwas passiert? (Angabe des Ortes)

Was ist passiert? (Verkehrsunfall, Unfall im Haushalt, Vergiftung, etc.)

Wie viele sind verletzt? (Anzahl der verletzten Personen)

Welche Verletzungen liegen vor? (Lebensgefahr, Blutverlust, etc.)

Warten auf Rückfragen!

Weitere Informationen rund um Notruf, ärztlichen Bereitschaftsdienst und Giftnotruf finden Sie in dieser Übersicht. (AZ/dpa)