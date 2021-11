Notrufnummern in mehreren Bundesländern gestört, auch in Bayern

Am frühen Donnerstagmorgen kommen Warnmeldungen aus vielen Bundesländern: Die Notrufnummern 110 und 112 sind ausgefallen. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen - auch in Bayern. Außerdem gab es Warnmitteilungen unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt., Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Ursache blieb zunächst unbekannt. Inzwischen sind aus mehreren Ländern wieder Entwarnungen gemeldet worden.

Notruf-Störung: In Bayern ist die 112 teilweise ausgefallen

In Bayern ist die 112 teilweise nicht erreichbar. Die Ursache der Störung sei noch unklar, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Notrufnummer 110 ist den Angaben zufolge dagegen nicht betroffen. Wann die Störung wieder behoben sein wird und wie viele Regionen betroffen sind, war ebenso noch unklar. Über die Katastrophen-App Katwarn meldete die Integrierte Leitstelle Augsburg gegen halb sechs einen Ausfall für die Landkreise Donau-Ries, Augsburg und Dillingen an der Donau. Kurz darauf gab die App wieder Entwarnung. Gegen 7.30 Uhr zeigte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz weiterhin Warnungen im nördlichen Teil Bayerns rund um Bayreuth an - um kurz nach acht gab es auch hier Entwarnung.

Auch in anderen Ländern sind die Notfallnummern teilweise wieder erreichbar, wie in Berlin die 110. Für die Notrufnummer der Feuerwehr (112) gelte diese Entwarnung aber noch nicht, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Morgen mit. In Baden-Württemberg waren die Notrufnummern 110 und 112 am Donnerstagmorgen größtenteils wieder erreichbar. Aus Niedersachsen wurden ebenfalls Entwarnungen für beide Nummern gemeldet.

Nach Ausfällen bei Notrufnummern: Teilweise Entwarnung

In Mecklenburg-Vorpommern ist derweil die 112 wieder erreichbar. Das teilte die Rettungsleitstelle gegen 6.00 Uhr mit. In den frühen Morgenstunden waren dort die Leitungen in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim sowie der Stadt Schwerin ausgefallen. Auch in den Kreisen Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön in Schleswig-Holstein waren der Notruf 110 und 112 telefonisch wieder erreichbar.

Ein Sprecher des Innenministeriums in Baden-Württemberg teilte am frühen Morgen ebenfalls mit, dass die Ursache der Störung noch unklar sei. Aus dem Lagezentrum der Landesregierung Sachsen-Anhalt hieß es, Polizei und Rettungsdienste seien weder über das Mobil- noch über das Festnetz erreichbar. An der Störungsbeseitigung werde gearbeitet. Im Notfall seien Polizei und Feuerwehr an ihren Standorten erreichbar. (dpa)

