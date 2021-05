Nur für Erwachsene: Start der Serie heute auf TV Now, Handlung und Darsteller

Ab heute geht "Nur für Erwachsene" bei TV Now an den Start. Infos rund um Start-Termin, Handlung und Schauspieler im Cast finden Sie hier in unserer Übersicht.

Bei TV Now startet ab sofort eine neue Serie: Das vierteilige Drama "Nur für Erwachsene" wird ab dem heutigen 1. Mai ins Programm des Streamingportals aufgenommen. Im britischen Original heißt die Serie "Adult Material". Die Produktion stammt aus der Feder von Lucy Kirkwood ("Skins – hautnah"), die mit der Reihe die Erotikfilmindustrie aus weiblicher Perspektive darstellen will. Sie ist neben Patrick Spence und Kath Mattock auch Executive Producerin. Fifty Fathoms Productions produzierte die Serie ursprünglich für den britischen Sender Channel 4, der "Nur für Erwachsene" erstmals im Oktober 2020 ausstrahlte.

Wann ist der genaue Start-Termin des Dramas bei TV Now in Deutschland? Welche Darsteller sind Teil des Casts? Alle Infos dazu sowie Details zur Handlung von "Nur für Erwachsene" lesen Sie hier bei uns in der Übersicht.

"Nur für Erwachsene": Heute ist der Start-Termin auf TV Now

Der Streamingdienst TV Now hat den Start des vierteiligen Dramas "Nur für Erwachsene" auf den heutigen Samstag, 1. Mai 2021, gelegt.

TV Now ist im Basis-Paket ein kostenloses Streamingportal. Wer allerdings TV Now Premium inklusive Live-Stream-Möglichkeit nutzen möchte, muss dafür zahlen und ein Premium-Abonnement abschließen. TV Now Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Dafür ist das Angebot bis zu 30 Tage lang für Neukunden kostenlos nutzbar. Außerdem ist es monatlich kündbar.

Handlung und Folgen: Darum geht es in der TV Now-Serie "Nur für Erwachsene"

Jolene Dollar (Hayley Squires, "Collateral") ist dreifache Mutter und Pornodarstellerin. Als Aushängeschild ihrer Branche verdient sie viel Geld und ermöglicht so ihrer Familie ein gutes und sorgenfreies Leben, während ihr Ehemann Rich (Joe Dempsie, "Game of Thrones") ihr zu Hause den Rücken freihält. Als Jolene eines Tages die neue, 19-jährige Kollegin Amy (Siena Kelly, "Temple") unter ihre Fittiche nimmt, wird diese an ihrem ersten Drehtag verletzt. Jolene schlägt sich auf ihre Seite und will Gerechtigkeit für die junge Frau. Doch durch ihr Handeln gerät die einstige Harmonie im Job und zu Hause plötzlich ins Wanken...

Staffel 1 der Serie "Nur für Erwachsene" besteht insgesamt aus vier Teilen. Hier in unserer Übersicht sehen Sie die Titel und Länge der einzelnen Folgen:

Folge 1: "Wie eine Rose" (47 Min.)

Folge 2: "Trocken wie die Wüste" (47 Min.)

Folge 3: "Wie eine Mum" (47 Min.)

Folge 4: "Fast wie echt" (56 Min.)

Darsteller von "Nur für Erwachsene": Diese Schauspieler sind Teil der Besetzung

Hier finden Sie alle Hauptdarsteller der ersten Staffel von "Nur für Erwachsene" in unserer Übersicht:

Rolle Schauspieler Jolene Dollar Hayley Squires Amy Siena Kelly Rich Joe Dempsie Carroll Quinn Rupert Everett Izzy Anya McKenna-Bruce Tom Pain Julian Ovenden Phoebe Alex Jarrett Rich Joe Dempsie Sabelle Timmika Ramsay Nadia Callie Cooke Dave Phil Daniels Stella Maitland Kerry Godliman Mark Luke Cinque-White Hairy Simon Kris Saddler Abby Mandeep Dhillon Gabriel Dominic Winn Irene Pauline Turner Dr. Matthews Mario Demetriou Harriet Nagle Robin Weaver Paulie Jacob Avery Julie Deighton Faith Edwards Mike Kenny Blyth

