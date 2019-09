Nutzer klagen über massive Störung bei Vodafone

Zahlreiche Störungen machen derzeit Nutzern von diversen Online-Angeboten zu schaffen. Vor allem bei Vodafone-Kunden scheinen die Probleme groß zu sein.

Am späten Mittwochnachmittag klagten zahlreiche Vodafone-User auf der Internetplattform allesstörungen.de über große Probleme bei der Internetnutzung. Zwischen 17 und 18 Uhr gingen über 10.000 Störungsmeldungen auf der Plattform ein. Die meisten Betroffenen klagten über Probleme mit der Giga TV Box. Bei anderen streikte die komplette Internet-Verbindung.

Aber auch Angebote wie Amazon, Netflix, X-Box Live konnten über das Vodafone-Netz zeitweise nicht geladen werden. Nach Angaben der User war lediglich der Zugriff zu Google-Diensten möglich. Auch zahlreiche andere Webseiten, darunter auch die Vodafone-Seite, lassen sich derzeit wohl nicht aufrufen.

Erste Meldungen über Störungen bei Vodafone hatte es bereits um 17 Uhr gegegeben. Danach schoss die Zahl der Beschwerden massiv nach oben. Aktuell (Stand:18.55 Uhr) gibt es über 12.500 Störungs-Meldungen von Vodafone-Kunden auf der Online-Plattform.

Betroffen sind wohl laut allestoerungen.de hauptsächlich Vodafone-Kunden an den Standorten Hamburg, Berlin, München, Leipzig, Frankfurt, Bremen, Stuttgart, Chemnitz, Dortmund und Nürnberg. Aber auch aus der Region Augsburg und dem Allgäu gab es Meldungen über Verbindungsprobleme.

Vodafone Störungsdiagramm

Der Kommunikations-Riese Vodafone äußerte sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu den Störungen, schrieb, ihm seien aktuell keine Störungen bekannt. Aufgrund der zahlreichen Beschwerden der Nutzer sei man aber aktuell damit beschäftigt, die eigenen Server zu überprüfen. (AZ)

because of your feedback, we are checking this at the the moment. Please be patient. ^jba