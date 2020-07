Nutzer melden Störungen bei WhatsApp

Der Messengerdienst fiel in den Abendstunden in einigen Teilen der Welt aus. Nachrichten konnten weder versendet noch empfangen werden.

Nutzer des beliebten Messengerdienstes WhatsApp konnten am Dienstagabend weder über die Smartphone-App noch über die Web-Version Nachrichten verschicken oder empfangen. Zahlreiche Nutzer twitterten unter dem Hashtag #whatsappdown über ihre Probleme mit dem Chatprogramm.

Die Internetseite allestörungen.de verzeichnete bis 22.20 Uhr etwa 155.700 Störungsmeldungen. Den Nutzern von Twitter zufolge, waren auch andere Länder von Störungen betroffen - unter anderem Indien, Pakistan und Nigeria. Über ihren Twitteraccount entschuldigten sich die Betreiber des Messengerdienstes für die Störung: "Der WhatsApp-Dienst wurde wiederhergestellt. Wir entschuldigen uns für die Ausfallzeit ..."

WhatsApp service has been restored. We are so sorry for the downtime...