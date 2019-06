12:42 Uhr

"OOPS I did it again": Bar Refaeli verkündet dritte Schwangerschaft

Bar Refaeli ist schwanger - bereits zum dritten Mal. Das verkündete das israelische Model auf ihrem Instagram-Account.

Von Nadine Ellinger

Sie kann ihre Freude kaum verstecken: Bar Refaeli wird zum dritten Mal Mama - das hat das israelische Model am Donnerstag in einem Instagram-Video verkündet. Mit den Worten "OOPS I did it again" postete die 34-Jährige das Video auf ihrem Instagram-Profil. Dabei konnten viele ihrer Fans nur erraten, was sie ihnen mitteilen möchte. Denn in dem Video spricht sie Arabisch.

Video: Bar Refaeli verkündet dritte Schwangerschaft

In dem Video geht es zunächst gar nicht so wirklich um Refaeli. Zu Beginn verkündet ihr Co-Host beim Eurovision Song Contest, Assi Azar, laut einem Bericht der Jerusalem Post, dass er als Model für Refaelis Brillenmarke arbeiten werde. Erst als er sie bittet, ein Paar Worte dazu zu sagen, strahlt sie in die Kamera: "Ich bin schwanger!"

Nach einer kurzen Umarmung hüpft Refaeli freudestrahlend aus dem Video - und Azar stichelt zum Spaß: "War sie nicht erst vor einer Sekunde schwanger? Ich freue mich so für sie - wenn es denn wahr ist. Sie sieht schon ein wenig schwanger aus. Warum braucht sie überhaupt drei Kinder?"

Baby Nummer drei für Bar Refaeli und Adi Ezra

Tatsächlich hat Bar Refaeli bereits zwei kleine Töchter, beide noch unter drei Jahren. Ihre erste Tochter, Liv, kam im August 2016 zur Welt. Nur gut ein Jahr später, im Oktober 2017, wurde dann Töchterchen Elle geboren. Wann Baby Nummer drei erwartet wird, hat das Model noch nicht bekannt gegeben. Seit 2015 ist sie mit dem zehn Jahre älteren Geschäftsmann Adi Ezra verheiratet.

Ihr Durchbruch gelang dem internationalen Supermodel 2007, als sie als erstes israelisches Model auf das Cover der Sports Illustrated schaffte. Durch ihre Beziehung zu Schauspieler Leonardo DiCaprio war sie immer wieder in den Schlagzeilen - 2011 trennte sich das Paar. Im Mai moderierte sie zusammen mit Assi Azar den Eurovision Song Contest in Tel Aviv.

