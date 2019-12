vor 17 Min.

October Faction: Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Kritik, Stream

Bald geht die Comic-Verfilmung "October Faction" bei Netflix an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast, Kritik und Stream: hier.

Die neue Netflix-Serie "October Faction" basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von den Autoren Steve Niles und Damien Worm. Die Serie wurde von Damian Kindler kreiert, der auch als Autor und Executive Producer fungiert. Als Regisseure waren unter anderem Megan Follows, Mina Shum und David Frazee an dem Projekt beteiligt.

"October Faction": Start und Folgen

In Deutschland wird "October Faction" 23. Januar auf Netflix zur Verfügung stehen. Bestellt wurden für die erste Staffel zehn Folgen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern. Zu den Titeln der einzelnen Episoden ist bisher noch nichts bekannt.

Handlung von "October Faction": Worum geht es in der Netflix-Serie?

In "October Faction" dreht sich alles um das Monsterjäger-Ehepaar Fred und Doris Allen, die gemeinsam mit ihren Kindern in ihre Heimat im Bundesstaat New York zurückkehren. Dort muss die Familie ihre Mitgliedschaft in einer Geheimorganisation geheim halten, um in dem kleinen Ort nicht aufzufallen. Schnell jedoch entpuppt sich die Kleinstadtidylle nicht als die heile Welt, die sie erwartet haben.

"October Faction": Schauspieler im Cast

Hauptcharakter Fred Allen wird von J. C. MacKenzie verkörpert, den man aus Serien wie "Vinyl" und "Dark Angel" kennt. Tamara Taylor, die seine Frau Doris spielt, hat bereits in zahlreichen Serien mitgespielt und war unter anderem in "Altered Carbon", "CSI: Miami" und "Without a Trace" zu sehen. Die Schauspieler in Staffel 1 in der Übersicht:

Tamara Taylor als Deloris Allen

als Deloris Allen J.C. MacKenzie als Fred Allen

Aurora Burghart als Viv Allen

Gabriel Darku als Geoff Allen

Wendy Crewson

Megan Follows

Stephen McHattie

"October Faction": Trailer und Kritik

Kritiken gibt es vor dem Release der Serie noch nicht und auch einen Trailer hat Netflix bisher noch nicht veröffentlicht. Sobald beides zur Verfügung steht, werden wir Sie hier darüber informieren. (AZ)

