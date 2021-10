Super E10 erstmals seit 2013 über 1,60 Euro

Nicht nur in Großbritannien sorgt Kraftstoff für Ärger. In Deutschland fehlt er zwar nicht - aber er wird immer teurer.

Benzin wird immer teurer. Am Wochenende kostete Super der Sorte E10 erstmals seit 2013 im bundesweiten Tagesdurchschnitt mehr als 1,60 Euro pro Liter. Am Samstag waren es laut ADAC 1,602 Euro je Liter, am Sonntag 1,606 Euro. Letzteres sind 2,4 Cent mehr als eine Woche davor. Diesel verteuerte sich binnen Wochenfrist um 2,8 Cent auf 1,469 Euro je Liter am Sonntag.



Zentraler Treiber sind die zuletzt immer weiter gestiegenen Ölpreise. Die Nordseesorte Brent hatte vergangene Woche ein Dreijahreshoch erklommen. Die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel ist konjunkturbedingt hoch, das Angebot wegen anhaltender Ausfälle im Golf von Mexiko knapp. (dpa)