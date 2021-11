Corona-Regeln in Österreich: Worauf ist im Nachbarland zu achten? Erschwerte Bedingungen für Ungeimpfte

Österreich zieht die Zügel in der vierten Corona-Welle noch einmal an. Im Land greift überwiegend die 2G-Regel. Diese Corona-Regeln gelten bei Urlaub und Einreise.

Österreich hat während der Corona-Pandemie auf ähnlich starke Einschränkungen gesetzt wie Bayern. Auch im zweiten Winter der weltweiten Krise greifen in der Alpenrepublik harte Maßnahmen, um die Welle zu brechen. Was muss bei Aufenthalten im südlichen Nachbarland beachtet werden?

Bei Einreise nach Österreich muss geringe epidemiologische Gefahr nachgewiesen werden

Bei der Einreise muss aktuell der Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr erbracht werden. Darunter wird die vollständige Impfung, die Genesung, ein höchstens 72 Stunden alter PCR-Test oder ein höchstens 24 Stunden alter Antigentest verstanden.

Wie in Deutschland werden Geimpfte und Genesene unter dem Begriff 2G zusammengefast. Unter 2,5G fallen - analog zum 3G+ hierzulande - zusätzlich Personen mit negativem PCR-Test. Bei einem höchstens 24 Stunden alten negativen Antigentest wird von 3G gesprochen.

Corona-Regeln in Österreich: Quarantäne über zehn Tage bei Aufenthalt in Virusvariantengebiet möglich

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, muss vor der Einreise eine elektronische Registrierung erfolgen. Zudem ist dann ein Corona-Test verpflichtend, der spätestens 24 Stunden nach der Einreise auf eigene Kosten gemacht werden muss. Auf Personen, die sich in den zehn Tagen zuvor in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, kommt zudem eine zehntägige Quarantäne zu, die frühestens nach fünf Tagen durch Freitestung beendet werden kann. Wer seinen vollständigen Impfschutz vorweisen kann, ist von der Pflicht zur Isolierung befreit.

Im Falle einer Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp werden keinerlei Einschränkungen auferlegt. So ist weder eine elektronische Registrierung nötig noch ein Testnachweis.

In Österreich gilt überwiegend die 2G-Regel

Wegen der steigenden Infektionszahlen gilt in der Alpenrepublik seit dem 8. November größtenteils die 2G-Regel. Dies betrifft die Gastronomie inklusive Diskotheken, Clubs, Après-Ski-Lokalen und Tanzlokalen, die Beherbergung, die körpernahen Dienstleistungen, die Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser, Alten-, Pflege- und Behindertenheime, die Freizeitbetriebe und Kultureinrichtungen, in denen überwiegend Zusammenkünfte stattfinden, sowie die Sportstätten (ausgenommen Spieler, Trainer und Betreuer im Training und Wettkampf im Spitzensport).

Bei der Beherbergung gibt es einige Ausnahmen, für die auch ein 3G-Nachweis genügt: Bei der Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen, im Falle unaufschiebbarer beruflicher Gründe, wenn ein dringendes Wohnbedürfnis gestillt werden soll, bei Kurgästen, für Patienten in einer Einrichtung zur Rehabilitation sowie in Internaten, Lehrlingswohnheimen und Studentenheimen. Gastronomie, Wellness- und Fitnessangebote stehen jedoch nur Geimpften und Genesenen zur Verfügung.

Als Beherbergungsbetriebe gelten auch beaufsichtigte Camping- und Wohnwagenstellplätze, Schutzhütten und Kabinenschiffe. Grundsätzlich gibt es keine Abstandsregeln und an den 2G-Orten entfällt mit wenigen Ausnahmen die Maskenpflicht.

Corona-Maßnahmen in Österreich: FFP2- Maskenpflicht in Kliniken, im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln

Dagegen müssen im gesamten Handel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kundenbereichen, in diversen Kultureinrichtungen wie Museen, Kunsthallen, kulturellen Ausstellungshäusern, Bibliotheken, Büchereien und Archiven FFP2-Masken Mund und Nase bedecken. Das gilt auch für geschlossene Räume in Krankenhäusern, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen.

Eine FFP2-Maske ist in Taxis und taxiähnlichen Betrieben, Schülertransporten, Seil- und Zahnradbahnen und Massenbeförderungsmitteln ebenfalls Pflicht. In geschlossenen Räumen der dazugehörigen Stationen, Bahnsteige, Haltestellen, Bahnhöfe und Flughäfen sowie deren Verbindungswerken greift die Maskenpflicht ebenfalls.

Betreiber von Seil- und Zahnradbahnen, Reisebussen sowie Ausflugsschiffen im Gelegenheitsverkehr dürfen von Passagieren einen 2G-Nachweis einfordern und die Mitfahrt verweigern, sollte dieser nicht zur Hand sein. Für Personen, die zur Deckung notwendiger Grundbedürfnisse des täglichen Lebens auf die Seil- oder Zahnradbahnen zurückgreifen, ist alternativ auch das Tragen einer FFP2-Maske zulässig.

Ausnahmen gelten für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr, die keinerlei Maske tragen müssen. Für Sechs- bis 14-Jährige sowie Schwangere genügt ein Mund-Nasen-Schutz.

Kinder unter zwölf Jahren müssen keinerlei Eintrittsnachweise vorlegen. Lediglich in Wien gilt die Testpflicht bereits ab sechs Jahren. In ganz Österreich müssen auch Jugendliche ab dem neunten Lebensjahr geimpft oder genesen sein und dies nachweisen können, um Räumlichkeiten aufsuchen zu dürfen, in denen 2G gilt.

Corona-Regeln in Österreich: Abholung von Speisen und Getränken ist auch Nicht-Geimpften gestattet

In der Gastronomie sind die Kontaktdaten zu hinterlassen. Die Abholung von Speisen und Getränken sowie der Besuch von Imbiss- und Gastronomieständen ist auch Nicht-Geimpften gestattet - hier müssen Kunden in geschlossenen Räumen jedoch eine Maske tragen.

Für Großveranstaltungen, wozu auch Fach- und Publikumsmessen sowie Gelegenheitsmärkte wie Advents- und Weihnachtsmärkte zählen, gibt es keine Kapazitätsgrenzen. Ab 25 Teilnehmer gilt jedoch die 2G-Regel. Kommen mindestens 50 Personen zusammen, ist die Veranstaltung anzeigepflichtig. Für Zusammenkünfte mit 250 oder mehr Menschen ist eine vorige Bewilligung durch die Bezirksverwaltungsbehörde Voraussetzung. Bei Veranstaltungen im Rahmen der außerschulischen Erziehung und der Jugendarbeit ist die 3G-Regel zulässig.

Bei Begräbnissen in geschlossenen Räumen, müssen FFP2-Masken getragen werden, sobald mehr als 50 Personen zusammenkommen. Dies gilt jedoch nicht, wenn alle Anwesenden einen 2G-Nachweis dabeihaben.

