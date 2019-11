vor 34 Min.

Offenbar mehrere Tote bei Halloween-Party in Kalifornien

Laut US-Medienberichten sind bei einer Halloween-Party in Kalifornien mindestens vier Menschen erschossen worden. Die Ermittlungen laufen.

Bei einer Halloween-Party in Kalifornien sind laut US-Medienberichten mindestens vier Menschen erschossen worden. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben. Die Polizei bestätigte am Freitagmorgen (Ortszeit) per Twitter zunächst nur die Zahl der Opfer, nannte aber keine weiteren Details. Mittlerweile ist von Seiten der Polizei auf Twitter noch von weiteren Verletzten die Rede.

Orinda homicide update - four fatalities, several injuries. More details coming. — CoCo Sheriff PIO (@cocosopio) November 1, 2019

Den Berichten zufolge fand die Party in Orinda in einer Airbnb-Unterkunft statt. Es sollen unter anderem College-Studenten daran teilgenommen haben. (dpa)

