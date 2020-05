14:09 Uhr

Offene Schranke: 16-Jährige stirbt an Bahnübergang

Spuren des tödlichen Unglücks an dem Bahnübergang im Frankfurter Stadtteil Nied.

An einem Bahnübergang in Frankfurt-Nied erfasst ein Zug eine 16-Jährige sowie einen Radfahrer und kracht in ein Auto. Die Jugendliche stirbt. Jetzt wollen die Ermittler klären, warum die Schranke offen war.

Nach einem schweren Unfall wegen einer geöffneten Bahnschranke in Frankfurt-Nied mit einer tödlich verletzten 16-Jährigen gehen die Ermittlungen weiter.

Ermittler der Bundespolizei inspizieren die Unfallstelle, befragen Zeugen und führen technische Überprüfungen durch, um festzustellen, warum die Schranke offen war, erklärte Ralf Ströher, Sprecher der Bundespolizei Frankfurt.

Die geöffnete Schranke an einem Bahnübergang hatte der 16 Jahre alten Fußgängerin aus Frankfurt das Leben gekostet. Der Lokführer einer Regionalbahn leitete am Donnerstagabend zwar eine Notbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß mit der Fußgängerin, einem Auto und einem Radfahrer nicht verhindern, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die 50 Jahre alte Autofahrerin und der 52 Jahre alte Radfahrer wurden schwer verletzt. Die Zugfahrgäste blieben unverletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Der Zug war in Richtung Frankfurt-Innenstadt unterwegs gewesen. (dpa)

