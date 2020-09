vor 48 Min.

Oktoberfest 1900: Sendetermine heute - Handlung, Schauspieler

Die Miniserie "Oktoberfest 1900" ist heute in der ARD zu sehen. Alles rund um Sendetermine, Handlung und Schauspieler lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Die ARD-Serie " Oktoberfest 1900" wird heute mit den ersten Folgen ausgestrahlt. Die Miniserie erzählt den Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem Oktoberfest. Hier erhalten sie alle Infos rund um Sendetermine, Handlung und Schauspieler.

Sendetermine der Serie "Oktoberfest 1900"

Den Auftakt der Serie bildet ein Live-Filmtalk heute am 8. September, 19 Uhr, in der ARD. Die Schauspieler diskutieren mit den Machern der Serie über die neue Event-Serie. Danach erscheinen die insgesamt sechs Folgen an drei Terminen mit Doppelfolgen im TV.

Folgen Datum Sender Live-Filmtalk +Premiere 8. September, 19 Uhr ARD 1 & 2 15. September ARD 3 & 4 16. September ARD 5 & 6 23. September ARD

Außerdem sind alle sechs Folgen ab 8. September in der ARD-Mediathek verfügbar.

"Oktoberfest 1900": Die Handlung der Miniserie

Der Nürnberger Großbrauer und Gastronom Curt Prank plant, fünf Budenplätze auf dem Oktoberfest zu erwerben. Er will eine "Bierburg" für 6.000 Gäste errichten – 20 Mal so groß wie die üblichen Bierbuden auf dem Oktoberfest. Und das als Auswärtiger!

Nur einer weigert sich, seinen Budenplatz zu verkaufen: Ignatz Hoflinger, Inhaber der kleinen traditionsbewussten Deibel Brauerei. Der Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem größten Volksfest der Welt beginnt.

Darsteller und Schauspieler: Die Besetzung von "Oktoberfest 1900"

Hier sehen Sie die Schauspieler der Serie im Überblick:

Rolle Schauspieler Curt Prank Misel Maticevic Maria Hoflinger Martina Gedeck Ignatz Hoflinger Francis Fulton-Smith Roman Hoflinger Klaus Steinbacher Clara Prank Mercedes Müller Colina Kandl Brigitte Hobmeier Anatol Stifter Maximilian Brückner Ludwig Hoflinger Markus Krojer Alfred Glogauer Martin Feifel Alfons Urban Michael Kranz Gustav Fierment Vladimir Burlakov Inspektor Eder Eisi Gulp Elise Brockmann Irina Wanka Gerdi Jakobmeyer Petra Berndt Charlotte Stifter Sibylle Canonica Rupprecht Kandl Michael A. Grimm Lochner-Wirt Ferdinand Dörfler Oberkellnerin Johanna Angela Ascher Aloise Monika Manz Egidius Riemenschneider Hans Stadlbauer

