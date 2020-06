24.06.2020

"Olympus Has Fallen": TV-Termin, Handlung, Cast, Trailer

Gerard Butler spielt die Hauptrolle in "Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr". TV-Termin, Handlung, Cast, Trailer - alle Info zum Action-Hit finden Sie hier.

"Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr" läuft demnächst im TV auf RTL 2. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

"Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr" kam erstmals 2013 in die Kinos und entstand unter der Regie von Antoine Fuqua, der unter anderem für die Blockbuster "Shooter" (2007), "The Equalizer" (2014) und "Southpaw" (2015) bekannt ist. Die Hauptrolle im Action-Thriller übernimmt "300"-Star Gerard Butler. Hier erhalten Sie alle Infos zum TV-Termin, der Handlung sowie zur Besetzung des Films. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer.

"Olympus Has Fallen": TV-Termin

Das nächste Mal läuft der Action-Blockbuster "Olympus Has Fallen" am 26. Juni 2020 um 20.15 Uhr auf RTL 2. Neben der Ausstrahlung im TV können Sie den Film auch online im Live-Stream von RTL 2 hier auf dieser Seite ansehen.

Handlung von "Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr": Worum geht es?

Der ehemalige US Army Ranger Mike Banning arbeitet für den Secret Service und wurde mit dem Schutz des US-Präsidenten beauftragt. Als bei einem Autounfall die Frau des Präsidenten verunglückt, wird Banning verantwortlich gemacht und zum Finanzministerium versetzt.

Als 18 Monate später nordkoreanische Terroristen das Weiße Haus angreifen und den Präsidenten entführen, sieht Banning die Chance seine Fehler wiedergutzumachen. Er kämpft sich bis in das Weiße Haus vor und versucht, den Präsidenten zu retten und den Plan der Terroristen zu durchkreuzen.

Besetzung von "Olympus Has Fallen": Die Schauspieler im Cast

Gerard Butler als Mike Banning

als Rick Yune als Kang

Aaron Eckhart als Präsident Benjamin Asher

als Präsident Benjamin Asher Morgan Freeman als Speaker Allan Trumbull

Finley Jacobsen als Connor Asher

als Connor Asher Ashley Judd als Margaret Asher

Dylan McDermott als Dave Forbes

Melissa Leo als Verteidigungsministerin Ruth McMillan

als Verteidigungsministerin Phil Austin als Vizepräsident Charlie Rodriguez

Trailer zu "Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr"

Hier können Sie sich den Trailer zum Action-Thriller ansehen:

