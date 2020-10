vor 55 Min.

Once Upon a Time, Staffel 3: Start heute auf Disney+, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Staffel 3 von "Once Upon a Time" startet heute auf Disney+. Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - alle Infos gibt es hier.

Von Christian Gerngras

In "Once Upon a Time - Es war einmal" dreht sich alles um Märchen, Mythen und Legenden. Von Peter Pan über Disney-Prinzessin Elsa bis hin zu Robin Hood - sie alle treten in der Geschichte von "Once Upon a Time" auf. Die Serie wurde ursprünglich von den US-amerikanischen ABC Studios produziert und war von 2011 bis 2018 im TV zu sehen. Alle Infos zum Start von Staffel 3 auf Disney+ sowie zu den Folgen, der Handlung und der Besetzung haben wir hier für Sie zusammengefasst. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer.

"Once Upon a Time": Start von Staffel 3 auf Disney+

Die dritte Staffel der märchenhaften Fantasy-Serie gibt es ab heute, dem 2. Oktober 2020 auf Disney+ zu sehen. Alle Folgen von Staffel 3 stehen dann auf Abruf im Stream zur Verfügung. Das Abo für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

"Once Upon a Time", Staffel 3: Folgen

Hier finden Sie die Namen aller Folgen von Staffel 3 im Überblick:

Folge Titel 1 Wenn böse Träume fliegen lernen 2 Erkenne dich selbst 3 Eine recht gewöhnliche Fee 4 Hört ihr die Melodie des Rattenfängers? 5 Und sie wurden Piraten 6 Unter dem Meer 7 Reich der Schatten 8 Die Lüge am Ende der ewigen Jugend 9 Rettet Henry 10 Pans neues Neverland ? 11 Es war keinmal … 12 Grün ist das neue Schwarz 13 Hexenjagd 14 Rapunzels Turm der Angst 15 Wo Lumière ist, ist auch Schatten 16 Grün vor Neid 17 Captain Black Beard und die Jolly Roger 18 Unsere Mütter, unsere Täter 19 Vergiftet ist die Seele des Fluchs 20 Sei mit uns, sprach die gute Hexe von Oz 21 Emmas Dilemma mit der Geschichte 22 Ein kühler Wind weht durch das Haus

"Once Upon a Time": Handlung von Staffel 3

Nachdem Henry entführt wurde, machen sich Emma, Regina, David, Mary Margaret, Mr. Gold und Captain Hook auf den Weg nach Neverland, um ihn zu retten. Dort gilt es Peter Pan und die verlorenen Jungs zu besiegen, die die Magie von Neverland mit Henrys Herz wiederherstellen wollen. Die Helden treffen in Neverland aber auch auf Verbündete: Tinkerbell schließt sich der Gruppe mit dem Ziel an, Peter Pans Plan zu vereiteln.

Besetzung von "Once Upon a Time": Die Schauspieler in Staffel 3

Das sind die Hauptdarsteller der dritten Staffel von "Once Upon a Time" im Überblick:

Ginnifer Goodwin als Snow White und Mary Margaret Blanchard

als Snow White und Jennifer Morrison als Emma Swan

als Swan Lana Parrilla als Böse Königin und Regina Mills

Josh Dallas als Prince Charming und David Nolan

als und Emilie de Ravin als Belle

als Belle Colin O'Donoghue als Hook

Michael Raymond-James als Baelfire und Neal Cassidy

als Baelfire und Neal Cassidy Jared S. Gilmore als Henry Mills

Robert Carlyle als Rumpelstilzchen und Mr. Gold

"Once Upon a Time": Trailer zu Staffel 3

Hier können Sie sich den Trailer zur dritten Staffel von "Once Upton a Time" ansehen - allerdings nur im englischen O-Ton.

Im Oktober starten viele weitere Staffeln von "Once Upon a Time" auf Disney+:

(AZ)

