Once Upon a Time, Staffel 4: Start auf Disney+, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Staffel 4 von "Once Upon a Time" läuft ab Oktober bei Disney+. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Bei Disney+ ist "Once Upon a Time" an der richtigen Adresse - schließlich geben sich Disney-Prinzessinnen und andere Charaktere aus Filmen des Medienunternehmens in der Fantasy-Serie die Klinke in die Hand. In Staffel 4 gehören unter anderem Schneewittchen, Captain Hook und Eiskönigin Elsa zum Ensemble. Hier finden Sie alle Infos zum Start von Staffel 4 auf Disney+ sowie rund um Handlung, Besetzung und Folgen der Serie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zur vierten Staffel.

"Once Upon a Time", Staffel 4: Start auf Disney+

Staffel 4 der Fantasy-Serie geht am 9. Oktober bei Disney+ an den Start. Abonnenten des Streaming-Dienstes können dann alle Folgen der vierten Staffel im Stream ansehen. Das Abo für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

"Once Upon a Time", Staffel 4: Folgen

Hier finden Sie die Titel aller Folgen von Staffel 4 in der Übersicht:

Folge Titel 1 Elsa und Anna von Arendelle 2 Mauern aus Eis 3 Im Winter der Schneekönigin 4 Der Zauberlehrling 5 Ein Splitter des Zauberspiegels 6 Das Faksimile der Liebe 7 Die Tragödie der drei Schwestern 8 Magie ist Sehnsucht, doch schnell wird sie zum Fluch (Teil 1) 9 Magie ist Sehnsucht, doch schnell wird sie zum Fluch (Teil 2) 10 Wenn Feen verschwinden 11 Im Zauber der zersetzenden Sicht 12 Die Königinnen der Dunkelheit 13 Die Dunkelheit am Rande der Stadt 14 Unverziehen 15 Maleficents Geschichte 16 Ursulas Geschichte 17 Fürchte die gute Absicht 18 Spiegelfechterei 19 Cruellas Geschichte 20 Lily in der Welt der Lügen 21 Solange es Mütter gibt 22 Das gute Böse (Teil 1) 23 Das böse Gute (Teil 2)

"Once Upon a Time": Handlung von Staffel 4

Elsa wird durch Zufall aus dem verzauberten Wald der Vergangenheit nach Storybrook in der Gegenwart transportiert, wo sie weiter nach ihrer Schwester Anna sucht. Mit Hilfe von Emma findet Elsa mehr über ihre Vergangenheit und die mysteriöse Schneekönigin heraus. Die beiden erfahren, dass die Schneekönigin Emmas ehemalige Ziehmutter ist, die versucht, ihre beiden schon lange verstorbenen Töchter mit einem Zauber durch Elsa und Anna zu ersetzen.

Besetzung von "Once Upon a Time": Die Schauspieler in Staffel 4

In Staffel 4 gehört Michael Raymond-James nicht mehr zur Hauptbesetzung der Serie. Neu dazu kommt Michael Socha als Herzbube. Das sind die Hauptdarsteller im Überblick:

Ginnifer Goodwin als Snow White und Mary Margaret Blanchard

als Snow White und Jennifer Morrison als Emma Swan

als Swan Lana Parrilla als Böse Königin und Regina Mills

Josh Dallas als Prince Charming und David Nolan

als und Emilie de Ravin als Belle

als Belle Colin O'Donoghue als Hook

Jared S. Gilmore als Henry Mills

als Michael Socha als der Herzbube und Will Scarlet

als der Herzbube und Will Scarlet Robert Carlyle als Rumpelstilzchen und Mr. Gold

"Once Upon a Time": Trailer zu Staffel 4

Den Trailer zur vierten Staffel können Sie sich hier ansehen:

