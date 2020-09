vor 31 Min.

Once Upon a Time, Staffel 5 (Disney+): Start, Folgen, Handlung, Cast

"Once Upon a Time"-Schauspieler Ginnifer Goodwin (Schneewittchen) und Josh Dallas (Prince Charming) sind ein Paar. Start, Folgen, Handlung, Trailer - alle Infos gibt es hier.

Staffel 5 von "Once Upon a Time" geht Mitte Oktober bei Disney+ an den Start. Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - hier erhalten Sie alle wichtigen Infos.

"Once Upon a Time - Es war einmal" ist eine US-amerikanische TV-Serie, die bekannte Märchen- und Fantasycharaktere und deren Schicksale neu erzählt. Produziert wurde die Serie von Edward Kitsis und Adam Horowitz. Wann ist der Start von Staffel 5 auf Disney+? Wie viele Folgen hat Staffel 5? Welche Schauspieler sind im Cast von "Once Upon a Time - Es war einmal"? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Handlung der Fantasyserie.

"Once Upon a Time": Start von Staffel 5 auf Disney+

Staffel 5 der märchenhaften Fantasy-Serie soll ab dem 16. Oktober 2020 auf Disney+ verfügbar sein. Das Abo für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat. Ein Jahresabo kostet 69,99 Euro - als Kunde spart man sich damit etwa 15 Euro.

"Once Upon a Time", Staffel 5: Folgen im Überblick

Staffel 5 von "Once Upon a Time" hat insgesamt 23 Folgen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern. Hier finden Sie die Titel aller Folgen von Staffel 5 im Überblick:

Folgennr. Gesamt Folgennr. Staffel Titel 89 1 "The Dark Swan" 90 2 "The Price" 91 3 "Siege Perilous" 92 4 "The Broken Kingdom" 93 5 "Dreamcatcher" 94 6 "The Bear and the Bow" 95 7 "Nimue" 96 8 "Birth" 97 9 "The Bear King" 98 10 "Broken Heart" 99 11 "Swan Song" 100 12 "Souls of the Departed" 101 13 "Labor of Love" 102 14 "Devil's Due" 103 15 "The Brothers Jones" 104 16 "Our Decay" 105 17 "Her Handsome Hero" 106 18 "Ruby Slippers" 107 19 "Sisters" 108 20 "Firebird" 109 21 "Last Rites" 110 22 "Only You" 111 23 "An Untold Story"

"Once Upon a Time": Das ist die Handlung von Staffel 5

In Staffel 5 hat Emma die Dunkelheit in sich aufgenommen und sucht den Zauberer Merlin auf, damit er ihr hilft, diese loszuwerden. Auf ihrer Reise trifft Emma auf König Arthur und Königin Guinevere von Camelot, die beide nach dem Dolch des Dunklen suchen, um das Schwert Excalibur wieder zu reparieren. Der Aufenthalt in Camelot wird allerdings frühzeitig beendet, da ein dunkler Fluch ausgesprochen wurde, der alle Protagonisten wieder nach Storybrooke zurückbringt. Schnell stellt sich heraus: Hinter dem neuen Fluch steht Hook, der nun ebenfalls zu den Dunklen gehört. Auch Hades und Mr. Hyde werden eine Rolle in Staffel 5 spielen.

Besetzung von "Once Upon a Time", Staffel 5: Die Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptdarsteller der fünften Staffel von "Once Upon a Time" im Überblick:

Schauspieler Rolle Ginnifer Goodwin Snow White / Mary Margaret Blanchard Jennifer Morrison Emma Swan Lana Parrilla Evil Queen / Regina Mills Josh Dallas Prince Charming / David Nolan Emilie de Ravin Belle / Belle French Colin O'Donoghue Captain Hook / Killian Jones Sean Maguire Robin Hood Jared S. Gilmore Henry Mills Rebecca Mader Wicked Witch of the West / Zelena Robert Carlyle Rumplestiltskin / Mr. Gold

Neben den Hauptcharakteren sind unter anderem Dr. Jekyll (Hank Harris), Mr. Hyde (Sam Witwer), King Arthur (Liam Garrigan) und Hades (Greg Germann) in Staffel 5 zu sehen.

Kein Trailer zu "Once Upon a Time", Staffel 5

Auf dem YouTube-Channel von abc gibt es derzeit noch keinen offiziellen Trailer von Staffel 5. Sobald ein neuer Trailer oder eine TV-Promo von Disney veröffentlicht wird, können Sie ihn hier ansehen.

