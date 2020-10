14:16 Uhr

Once Upon a Time, Staffel 7: Start auf Disney+ in Kürze, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Staffel 7 von "Once Upon a Time" startet demnächst bei Disney+. Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - alle Infos gibt es hier.

Bei "Once Upon a Time", im deutschen auch mit dem Zusatz-Titel "Es war einmal..." versehen, geht es wie der Name schon vermuten lässt märchenhaft zu. Charaktere aus den Märchen der Gebrüder Grimm sind vertreten, aber auch neuere Disney-Charaktere wie beispielsweise Eisprinzessin Elsa haben eine Rolle in der Fantasy-Serie. Staffel 7 gibt es demnächst bei Disney+ zu sehen und wir verraten Ihnen hier alles rund um Start, Folgen Handlung und Besetzung von "Once Upon a Time". Einen Trailer zur Serie finden Sie am Ende des Artikels.

Once Upon a Time, Staffel 7: Start auf Disney+

Staffel 7 der Fantasy-Serie geht am 30. Oktober bei Disney+ an den Start. Alle Folgen der siebten Staffel können dann auf Abruf gestreamt werden. Das Abo für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

"Once Upon a Time", Staffel 7: Folgen

Hier finden Sie die Titel aller Episoden von Staffel 7 in der Übersicht:

Folge Titel 1 Henry und der gläserne Schuh 2 Das Leben von Piraten 3 Ein reines Herz für die böse Stiefmutter 4 Ewig währt die Liebe von der Schönen und dem Biest 5 Die Prinzessin und der Frosch 6 Es begegnen sich die Wahrheit und die Lüge 7 Ein Zwerg, zu groß … und Rapunzel hoffnungslos? 8 Cinderella in Wonderland 9 Ach wie schlecht, dass jemand weiß … 10 Blut für den Fluch der Hexen 11 Madame Leota will wieder leben 12 Die Liebe zum Bösen 13 Helden versuchen, Helden versagen 14 Sie war einst das Mädchen aus dem Turm 15 Schauderhafte Schwesternschaft 16 Brotkrumen 17 Zelena und des Holzfällers Kinder Hänsel und Gretel 18 Was wirklich ist 19 Gothels Geschichte … und das erste Land ohne Magie 20 Spricht dort Henry Mills ? 21 Und wenn sie nicht gestorben sind … 22 … dann leben sie noch heute!

"Once Upon a Time": Handlung von Staffel 7

Einige Jahre nach dem letzten großen Kampf verlässt Henry Mills Storybrooke, um sein eigenes Abenteuer zu suchen. Er landet im neuen verzauberten Wald, dessen Bewohner durch einen Fluch in die Vergangenheit geschickt werden. Währenddessen macht es sich Henrys Tochter zur Aufgabe seinen Glauben wiederherzustellen und Gothel versucht mit ihrem Hexenzirkel ihr altes zu Hause zurückzuerobern.

Besetzung von "Once Upon a Time": Die Schauspieler in Staffel 7

"Once Upon a Time" spielt zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Realitäten, weshalb die Schauspieler mehrere Rollen besetzen. Das sind die Hauptdarsteller von Staffel 7 im Überblick:

Lana Parrilla als the Böse Königin / Regina Mills / Roni / Gute Königin

als the Böse Königin / / Roni / Gute Königin Colin O'Donoghue als Captain Hook / Killian Jones / Rogers

als Captain Hook / / Rogers Andrew J. West als Henry Mills

Dania Ramirez als Cinderella / Jacinda Vidrio

als Cinderella / Gabrielle Anwar als Rapunzel / Lady Tremaine / Victoria Belfrey

als Rapunzel / Lady Tremaine / Victoria Belfrey Alison Fernandez als Lucy Mills / Lucy Vidrio

/ Robert Carlyle als Rumplestilzchen / Mr. Gold / Weaver

als Rumplestilzchen / Mr. Gold / Weaver Mekia Cox als Tiana / Sabine

"Once Upon a Time": Trailer zu Staffel 7

Den Trailer zur siebten Staffel können Sie sich hier ansehen:

