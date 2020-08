09:58 Uhr

"Once Upon a Time": Start auf Disney+, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Once Upon a Time - Es war einmal" startet bald auf Disney+: Handlung, Start, Folgen, Schauspieler und Trailer - hier.

Bald ist die Serie "Once Upon a Time - Es war einmal" bei Disney+ verfügbar. Wann der genaue Start ist, was die Handlung ist und wie die Besetzung aussieht, erfahren Sie hier.

In "Once Upon a Time - Es war einmal" geht es um Grimmsche Märchen, Hexen, Helden und Magie. Die Serie lief von 2011 bis 2018. Bald erscheinen alle Folgen bei Disney+. Start-Termin, Folgen, Besetzung, Handlung und Trailer - hier gibt es alle Infos.

"Once Upon a Time - Es war einmal": Wann ist der Start?

"Once Upon a Timer" wird ab dem 18. September im Stream bei Disney+ zu sehen. Das Abo für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

"Once Upon a Time - Es war einmal": Die Handlung und Folgen

Die Serie "Once Upon A Time - Es war einmal" holt Märchenfiguren in unsere heutige Zeit. Die Kautionsagentin Emma Swan (Jennifer Morrison) verschlägt es nach Storybrook, ein verwunschenes Städtchen, in der sie erfährt, dass sie die Tochter von Schneewittchen (Ginnifer Goodwin) und Prince Charming (Joshua Dallas) ist.

Das ruft natürlich auch die Böse Königin (Lana Parrilla) und andere Märchenbösewichte wie Rumpelstilzchen (Robert Carlyle) auf den Plan. Es kommen aber noch viele anderen Märchenfiguren vor: Pinocchio, Rapunzel, Belle, der Jäger und viele mehr.

Insgesamt gibt es 155 Folgen in sieben Staffeln. Am 18. September erscheint zunächst die erste Staffel auf Disney+. Nach und nach folgen dann die anderen Staffeln.

Besetzung und Cast: Das sind die Schauspieler bei "Once Upon a Time - Es war einmal"

Jennifer Morrison : Emma Swan

Ginnifer Goodwin : Mary Margaret Blanchard

Jamie Dornan : Sheriff Graham

Sheriff Graham Jared Gilmore : Henry Mills

Josh Dallas : David Nolan

David Nolan Lana Parrilla : Regina Mills

Raphael Sbarge : Archie Hopper

Robert Carlyle : Mr. Gold

Mr. Gold Meghan Ory: Ruby Meghan

Trailer zu "Once Upon a Time - Es war einmal"

Der Trailer zur Serie wurde bereits 2013 veröffentlicht. Hier der Trailer:

