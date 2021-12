"One Night Off": Start, Besetzung und Handlung der deutschen Filmkomödie

Amazon Prime Video bringt die Komödie "One Night Off". Start, Besetzung, Handlung, Trailer, Stream? Wir verraten Ihnen alles - präzise und kompakt.

"One Night Off" geht demnächst bei Amazon Prime Video an den Start. Die Filmkomödie beleuchtet die Gratwanderung zwischen jugendlichem Leichtsinn und der Verantwortung, die eine Vaterschaft mit sich bringt. Wir informieren Sie hier über alles, was Sie zum ersten deutschen Amazon-Orginalspielfilm wissen möchten.

"One Night Off": Wann ist der Start bei Amazon Prime Video?

Der Anbieter hat angekündigt, dass der Film ab Mittwoch, 29. Dezember 2021, abrufbar sein wird.

Handlung: Worum dreht sich der Film "One Night Off"?

Der Film ist eine Komödie über den Spagat zwischen Vaterwerden und jugendlichem Leichtsinn. Der 24-jährige Musikfan Noah ist vor kurzem Papa geworden, kommt aber mit seiner neuen Rolle noch nicht so ganz klar.

Video: dpa

Als seine Freundin Marie kurz verreist, ergibt sich endlich die ersehnte Chance, es ihr und sich selbst zu beweisen: Locker kommt er mal eine Nacht ohne die fürsorgende Mama mit dem Baby zurecht. "Hakuna Matata", wie es im "König der Löwen" so schön heißt - absolut kein Problem!

Allerdings hat Noah die Rechnung ohne seinen Freund Baumi gemacht: Der Vollchaot enthüllt ihm nämlich, dass ausgerechnet just in dieser Nacht ihr heißgeliebter Club das letzte Mal seine Pforten öffnet, bevor die Bude plattgemacht wird. Mit dem Baby zu einem Konzert gehen – das geht gar nicht, oder etwa doch?

Besetzung von "One Night Off" - welche Schauspieler sind im Cast?

Emilio Sakraya als Noah

Milena Tscharntke als Marie

Andreas Helgi Schmid als Baumi

Carol Schuler als Sarah

Béla Gabor Lenz als DJ

Livia Matthes als Mimi

als Mimi Leon Seidel als Chris

als Chris Martin Semmelrogge als Obdachloser

Samirah Breuer als Klara

als Klara Juls Serger as 16-jähriger Baumi

Moritz Heidelbach als Adam Wolle

Thomas Kautenburger als Valdi

Thorsten Kai Botenbender als Elvis

Lea Urban als Lisa Müller

Daniel Friedl als Polizist Hollinger

als Polizist Hollinger Sina Bianca Hentschel las Polizistin Schröder

las Polizistin Schröder Shadi Hedayati als Lou

"One Night Off": Der Stream bei Amazon Prime Video

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. Der Dienst kann laut Anbieter 30 Tage kostenlos genutzt werden. Er streamt Filme und Serien auf Amazon Fire TV, Smart-TV, Tablet, Smartphone oder die Spielekonsole. Die Videos können auch heruntergeladen und offline gesehen werden.

Die Prime-Mitgliedschaft bedeutet allerdings nicht, dass das gesamte Video-Portfolio des Anbieters kostenlos genutzt werden kann - manche Titel stehen auch nur zum Kauf oder zur Miete bereit. Prime-Mitglieder genießen aber laut Amazon auch noch andere Vorteile, zum Beispiel den kostenlosen Versand von Millionen von Artikeln innerhalb Deutschlands und Österreichs und eine "Same Day"-Lieferung in ausgewählten Metropolregionen. Außerdem: "Prime Music" - mehr als zwei Millionen Songs, ausgewählte Playlists und personalisiertes Radio. "Amazon Photos" stellt daüber hinaus unbegrenzten Fotospeicherplatz zur Verfügung.

Der offizielle Trailer zum Film "One Night Off"