"Only Murders In The Building": Alle Infos zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung

"Only Murders In The Building" ist aktuell bei Disney+ verfügbar. Die Besetzung dürfte Sie überraschen. Hier finden Sie einen Trailer und weitere Infos rund um Handlung und Folgen.

Diese Kombination gab es noch nie: Selena Gomez (Mabel), Steve Martin (Charles) und Martin Short (Oliver) spielen die Hauptrollen in der neuen komödiantischen Krimiserie "Only Murders In The Building". Die Serie ging Ende August bei Disney+ an den Start. Die drei Nachbarn Mabel, Charles und Oliver versuchen dabei auf eigene Faust, einen Mord in ihrem Mietkomplex aufzuklären.

Zur Besetzung gehören neben den drei Hauptdarstellern auch Vanessa Aspillaga und Aaron Dominguez, die ebenfalls im Großteil der Folgen zu sehen sein werden. In diesem Artikel finden sie sowohl den Teaser, als auch den Trailer zu "Only Murders In The Building" - und natürlich weitere interessante Infos zur Serie.

Start von "Only Murders In The Building" auf Disney+

Die neue Serie ging am 31. August 2021 bei Disney+ an den Start.

"Only Murders In The Building": Das ist die Handlung der neuen Krimiserie

Drei Fremde in einem exklusiven Wohnkomplex an der Upper West Side teilen die gleiche Obsession: das Interesse an wahren Verbrechen ("True Crime"). Plötzlich kommt es zu einem Mord in ihrem Gebäude und sie versuchen der Tat auf den Grund zu gehen. Als selbsternannte "True Crime"-Experten versuchen sie den Fall zu lösen.

"Only Murders In The Building": Selena Gomez spielt Maples. Foto: Craig Blankenhorn/Hulu

Während ihrer Ermittlungen nehmen sie einen eigenen Podcast auf und entdecken immer weitere mysteriöse Geschehnisse in dem Wohngebäude. Diese liegen teilweise Jahre zurück. Doch ist das Trio wirklich ehrlich zueinander? Wer ist der Mörder?

Die Folgen von "Only Murders In The Building"

Am 31. August 2021 ging die neue Serie bei Disney+ an den Start. Die ersten drei Folgen stellte der Streaming-Dienst bereits zur Verfügung. Immer Dienstags soll nun wöchentlich eine weitere Folge zum Ansehen hochgeladen werden.

Lesen Sie dazu auch

Bisher sind noch nicht alle deutschen Titel der einzelnen Episoden bekannt. Lediglich ein paar wurden schon veröffentlicht worden. Wir liefern die deutschen Namen der anderen Folgen, sobald die Infos verfügbar sind.

Folge 1: Wahre Verbrechen

Folge 2: Wer ist Tim Kono ?

? Folge 3: Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn?

Folge 4: Der Stich

Folge 5: Die Wende

Folge 6: To Protect And Serve

Folge 7: Der Junge aus 6B

Folge 8: Fan Fiction

Folge 9: Double Time

Folge 10: Open and Shut

Schauspieler von "Only Murders In The Building": Die Besetzung im Überblick

Für Selena Gomez ist ihre Mitwirkung an "Only Murders In The Building" ein kleines Comeback. Seit der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", die 2007 erschienen ist, hatte sie nicht mehr bei einer Fernsehserie mitgespielt. Hier finden Sie eine Auswahl der Besetzung im Überblick:

Schauspieler Rolle Selena Gomez Mabel Steve Martin Charles Martin Short Oliver Aaron Dominguez Oscar Vanessa Aspillaga Ursula Ryan Broussard Will Michael Cyril Creighton Howard Morris Jeena Yi Amy Huang Lylan Carson Margo Olivia Reis Zoe Cassidy Esteban Benito Tavo Mora Russell G. Jones Dr. Grover Stanley Adina Verson Poppy White

Trailer von "Only Murders In The Building"

Der Trailer von "Only Murders In The Building" verrät nicht allzu viel zur Serie - genau so sollte ein Trailer sein. Hier haben wir einen für Sie:

Selena Gomez hat auf Instagram einen Teaser zu Serie veröffentlicht, der noch zusätzliche Szenen zum Trailer zeigt. In dem Post hat der offizielle Instagram-Account des Streaming-Anbieters hulu einfach nur mit einem "Ahhhhhh!!!!" kommentiert.

Drehbuch und Produzenten von "Only Murders In The Building"

Schöpfer und Drehbuch: Steve Martin und John Hoffman („Grace and Frankie“, „Looking“)

Produzenten:

Steve Martin

John Hoffman

Martin Short

Selena Gomez

Jamie Babbitt

Dan Fogelmann ("This Is Us")

Jess Rosenthal .

(AZ)