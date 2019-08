vor 22 Min.

"Orange Is the New Black", Staffel 7: Cast, Trailer, Handlung

"Orange Is the New Black" geht mit Staffel 7 zu Ende.

"Orange Is the New Black" ist derzeit mit Staffel 7 auf Netflix zu sehen. Eine weitere Staffel wird es nicht geben. Trailer, Cast und Handlung - hier die Infos.

"Orange Is the New Black" hat viele Tabus gebrochen. Nun ist die Kultserie mit der finalen Staffel auf Netflix zu sehen. In Staffel 7 geht es weiterhin um die altbekannten Charaktere Piper, Alex, Taystee, Suzanne, Nicki und Red. Nach dem Aufstand in Staffel 6 müssen sich die Insassinnen von Litchfield nun mit den Konsequenzen ihrer Handlungen auseinandersetzten - in einem Hochsicherheitsgefängnis.

"Orange Is the New Black", Staffel 7: Die bisherige Handlung

Die Kultserie auf Netflix erzählt die Geschichte von Piper Chapman, die wegen Geldschmuggels zu 15 Monaten Haft verurteilt wurde. Frisch verlobt und aus dem privilegierten Mittelstand kommt die junge Frau nach Litchfield, ein Gefängnis mit relativ geringen Sicherheitsvorkehrungen. Dort sind Gewalthandlungen und illegaler Drogenhandel an der Tagesordnung, was die unerfahrene Protagonistin dazu zwingt sich selbst neu zu erfinden. Zu allem Überfluss trifft Piper auch noch auf ihre Ex-Freundin Alex, wegen der sie ihre Strafe absitzen muss. Während der sechs Staffeln behandelt die Serie eine Vielzahl an Themen, wie Vergewaltigung, die Privatisierung amerikanischer Gefängnisse, Drogenhandel, Rassismus und weibliche Sexualität.

"Orange Is the New Black": Der Cast in Staffel 7 und Trailer

Taylor Schilling als Piper Chapman

Laura Prepon als Alex

Uzo Aduba als Suzanne

Kate Mulgrew als Red

Danielle Brook als Taystee

Natasha Lyonne als Nicki

Yael Stone als Lorna Morello

Adrienne C. Moore als Cindy Hayes

Selenis Leywa als Gloria Mendes

Dascha Polanco als Daya

Taryn Manning als Doggett

Jessica Pimentel als Maria

Laura Goméz als Blanca

"Orange Is the New Black" geht zu Ende - keine 8. Staffel

Auf Instagram hat Taylor Schilling ein emotionales Video der Hauptcharaktere gepostet, in welchem diese das Intro der Kultserie singen und sich somit vom Set und vom Cast verabschieden. "Erinnere dich an all die Gesichter. Erinnere dich an all die Stimmen" singen Natasha Lyonne und Dascha Polanco in dem Video. Auch Producerin Jenji Kohan ist in dem kurzen Clip zu sehen.

"Orange Is the New Black" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Piper Kerman, der 2010 erschien. In dem Buch verarbeitet sie ihre Erfahrungen in einem amerikanischen Frauengefängnis. (AZ)

Themen Folgen