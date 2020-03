vor 34 Min.

"Ori and the Will of the Wisps": Release, Gameplay, Trailer, Infos - Start am 11.3.2020

"Ori and the Will of the Wisps" ist seit dem 11. März 2020 erhältlich. Alle Infos zu Releas, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

"Ori and the Will of the Wisps" ist ein von Moon Studios entwickeltes "Jump'n'Run". Bei dem Spiel handelt es sich um eine Fortsetzung des beliebten Sidescrollers "Ori and the Blind Forest", das bereits 2015 erschienen ist.

Alle Infos rund um Release und Gameplay zu "Ori and the Will of the Wisps" finden Sie hier in unserer Übersicht. Am Ende finden Sie zusätzlich einen Trailer zum Spiel.

Release von "Ori and the Will of the Wisps": Erscheinungstermin

Das Videospiel "Ori and the Will of the Wisps" ist seit dem 11. März 2020 für die Xbox-Konsole zum Preis von 29,99 Euro erhältlich.

Gameplay und Handlung in "Ori and the Will of the Wisps"

Nach dem Vorgänger "Ori and the Blind Forest" ist "Ori and the Will of the Wisps" jetzt der zweite Teil des Spiels im Metroidvania-Stil, in dem der Held Ori nun nicht mehr nur den Wald von Nibel, sondern gleich ein ganzes Land retten muss. Wie beim Vorgänger-Spiel können nach und nach neue Fertigkeiten und Fähigkeiten freigeschaltet werden, die dem Spieler neue Bereiche der Welt eröffnen.

Allerdings bleibt nicht alles beim Alten: Neben neuen Physik- und Lichteffekten liefert die Welt um Nibel auch neue Impulse im Gameplay, beispielsweise durch Nebenaufgaben, die Ori nun erledigen kann oder einem neuen, breitgefächerten Waffensystem, das Ori ermöglicht, sich an jeden beliebigen Kampfstil anzupassen.

"Ori and the Will of the Wisps": Der offizielle Trailer

