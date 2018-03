20:54 Uhr

Oscar von Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin gestohlen Panorama

Die Oscars sind heiß begehrt - nicht nur im übertragenen Sinne. Bei einer Party nach den 90. Academy Awards wurde der Oscar von Frances McDormand gestohlen.

Einmal kurz aus der Hand gelegt, wurde er auch schon gestohlen: Oscar-Preisträgerin Fances McDormand wurde während der Feierlichkeiten am Sonntagabend ihre Oscar-Trophäe gestohlen. Doch schon kurz darauf konnte der Dieb von der Polizei gefasst werden.

Oscars 2018: Frances McDormands Oscar wurde beim Governors Ball gestohlen

Beim Verlassen der Party in Los Angeles nahm die Polizei den 47-Jährigen fest, wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zu dem Governors Ball - einer beliebten Party im Anschluss an die Verleihung in Hollywood - habe er ein Ticket gehabt. Einer Reporterin der New York Times zufolge schnappte sich der Mann die Trophäe, als McDormand gerade in einem Gespräch war.

Frances McDormand fordert "Inclusion Rider": Was bedeutet das?

Während der Oscar-Verleihung ließ Frances McDormand alle Oscar-Kandidatinnen im Saal des Dolby Theatres in Hollywood aufstehen, um auf den Reichtum weiblichen Talents in der Filmindustrie aufmerksam zu machen. Dann prägte die Preisträgerin den Begriff des Abends, den viele Gäste und Zuschauer an den Fernsehgeräten erst einmal erfragen und lernen müssen: McDormand fordert „Inclusion Rider“, also Frauen- und Minderheitenquoten bei Filmprojekten.

Das Hauptthema dieser 90. Verleihung waren insgesamt nicht Stars und Filme, seit im Herbst der Skandal um den Produzenten Harvey Weinstein bekannt wurde, der Schauspielerinnen reihenweise zum Sex gezwungen oder vergewaltigt haben soll. Moderator Jimmy Kimmel sprach das Thema gleich bei seiner Begrüßung an. Die Oscar-Statue sei die Verkörperung des idealen Mannes, sagt der Fernsehkomiker: Oscar behalte seine Hände bei sich, sage kein Wort und vor allem habe er keinen Penis.

Doch mit Witzchen war es nicht getan. In der Show traten Schauspielerinnen auf, die nach eigenen Angaben Opfer von Weinstein sind. Eine von ihnen, Annabella Sciorra, wurde von Weinstein auf eine Schwarze Liste gesetzt und bekam keine Rollen mehr. Schön, euch alle zu sehen, sagte sie bedeutungsschwanger zur Begrüßung. „Ist ja schon lange her.“AZ/dpa

21 Bilder Die Oscars 2018: Gewinner, Kleider, Emotionen Bild: Chris Pizzello/Invision/AP (dpa)

Themen Folgen