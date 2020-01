09:29 Uhr

Oscars 2020: Datum, deutsche Zeit, Nominierungen, Übertragung im TV und Live-Stream

Die Oscars 2020 werden am 9. Februar in Los Angeles überreicht. In Deutschland erfolgt die Übertragung um 2 Uhr morgens, am 10. Februar. Hier die Infos zu Datum, deutsche Zeit, Nominierungen.

Oscars 2020: Am 9. Februar ist es wieder so weit, wenn es heißt: "And the Oscars goes to..." Alle Infos zu Datum, deutsche Zeit, Nominierungen, TV-Übertragung und Live-Stream finden Sie hier.

Nach den Golden Globes 2020 ist vor den Oscars 2020. Anfang Februar wird der kleine Goldjunge wieder in Los Angeles vergeben. Noch stehen die Nominierungen nicht fest, sie werden aber bald bekannt gegeben. Die Infos zur Oscar-Verleihung rund um Nominierungen, Datum, deutsche Zeit und Übertragung im TV und Live-Stream bekommen Sie hier.

Oscars 2020: Datum und deutsche Zeit

Die Oscars 2020 werden am Sonntag, 9. Februar, in Los Angeles im Dolby Theatre überreicht. Es wird die 92. Verleihung sein. Weil Kalifornien wegen der Zeitverschiebung neun Stunden hinten dran ist, wird die Verleihung in Deutschland erst am Morgen des 10. Februars zu sehen sein - in der Nacht ab 2 Uhr.

Oscars 2020: Nominierungen

Noch stehen die Nominierungen nicht fest, diese werden erst am Montag, 13. Januar, bekanntgegeben. Die Golden Globes 2020 und die BAFTA geben meist schon eine grobe Richtung vor, welcher Film oder Star Chancen auf einen Oscar hat.

Großer Abräumer bei den Golden Globes 2020 war Quentin Tarantino mit seinem Film "Once Upon a Time In Hollywood", der gleich drei Awards gewann. Auch gute Chancen hat Sam Mendes Anti-Kriegsfilm "1917", der zwei Preise gewann.

Lesen Sie dazu auch: Kameramann von "1917" - Roger Deakins ist ein Bildarchitekt

Welche Kategorien gibt es?

Anders als bei den Golden Globes werden auch viele technische Aspekte der Filmwerke mit einem Award ausgezeichnet. Insgesamt gibt es 24 Kategorien, die da wären:

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Beste Hauptdarstellerin

Bester Nebendarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bestes Originaldrehbuch

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Bestes Kostümdesign

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

Bestes Make-Up und Frisuren

Bester Schnitt

Bester Ton

Bester Tonschnitt

Beste visuelle Effekte

Bester Animationsfilm

Bester animierter Kurzfilm

Bester Kurzfilm

Bester Dokumentarfilm

Bester dokumentarischer Kurzfilm

Bester fremdsprachiger Film

Oscars 2020: Übertragung im TV und Live-Stream

Der Sender ProSieben überträgt wie seit vielen Jahren gewohnt die Oscar-Verleihung aus Los Angeles. Wie üblich werden Oscar-prämierte Filme vorab gezeigt und ein Oscar-Countdown live vom roten Teppich geben. Die Live-Übertragung beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit (Kalifornien 17 Uhr).

Vom roten Teppich liefert die Academy außerdem einen Stream auf Twitter: Den gab es schon 2019 auf dem Account @TheAcademy. (AZ)

