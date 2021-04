Oscars 2021: Nominierungen, Datum nächste Woche, deutsche Uhrzeit

Oscars 2021: Noch nie zuvor wurden so viele Frauen nominiert. Hier sehen Sie alle Nominierungen für die Academy Awards 2021 im Überblick.

Die Oscar-Verleihung findet am 26. April 2021 statt. Mitte März wurden alle Nominierungen der Oscars 2021 bekanntgegeben. In diesem Jahr wurde ein neuer Rekord aufgestellt: laut CNN wurden insgesamt 76 Frauen nominiert. Außerdem wurden mit Emerald Fennell und Chloé Zhao zum ersten Mal zwei Frauen gleichzeitig in der Kategorie Beste Regie nominiert.

Hier finden Sie ein Übersicht aller Nominierungen der Oscars 2021.

Oscars 2021: Datum und deutsche Uhrzeit

Die Oscar-Verleihung findet nach deutscher Zeit am 26. April von 2 bis 5 Uhr am Morgen statt - also in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Oscars 2021: Welcher Film hat die meisten Nominierungen erhalten?

Am heutigen Montag, 15. März 2021, wurden die Nominierungen für die 93. Academy Awards veröffentlicht. Vor allem die schwarz-weiß Filmbiografie "Mank" konnte viele Nominierungen abräumen. In dem Film spielt Gary Oldman den Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz.

Yuh-Jung Youn wurde als erste koreanische Schauspielerin für einen Oscar nominiert. Der Film "Minari" hat insgesamt sechs Nominierungen erhalten. Hier finden Sie den Überblick:

Nominierungen Titel 10 Mank 6 The Father 6 Judas and the Black Messiah 6 Minari 6 Nomadland 6 Sound of Metal 6 The Trial of the Chicago 7

Oscars 2021: Nominierungen - bester Film, bester Schauspieler, beste Schauspielerin

Hier finden Sie die Liste aller Nominierungen im Überblick:

Bester Film

Amanda Seyfried (links) und Gary Oldman in einer Szene aus "Mank". Foto: Uncredited/Netflix, dpa

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"

"Minari – Wo wir Wurzeln schlagen"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"Sound of Metal"

"The Father"

"The Trial of the Chicago 7"

Bester Hauptdarsteller

Anthony Hopkins "The Father"

Chadwick Boseman "Ma Rainey’s Black Bottom"

Gary Oldman "Mank"

"Mank" Riz Ahmed "Sound of Metal"

Steven Yeun "Minari"

Beste Hauptdarstellerin

Schauspielerin Frances McDormand in einer Szene aus dem Film "Nomadland". Foto: Uncredited/Searchlight Pictures, dpa

Andra Day "The United States vs. Billie Holiday "

"The vs. " Carrey Mulligan "Promising Young Woman"

Frances McDormand "Nomadland"

"Nomadland" Vanessa Kirby "Pieces of a Woman"

"Pieces of a Woman" Viola Davis "Ma Rainey’s Black Bottom"

Bester Nebendarsteller

Sacha Baron Cohen in einer Szene aus "The Trial of the Chicago 7". Foto: Niko Tavernise/Netflix/AP/dpa

Daniel Kaluuya "Judas and the Black Messiah"

"Judas and the Black Messiah" Lakeith Stanfield "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. "One Night in Miami "

" Paul Raci "Sound of Metal"

"Sound of Metal" Sacha Baron Cohen "The Trial of the Chicago 7"

Beste Nebendarstellerin

Olivia Colman in einer Szene aus "The Father". Der Film geht bei den Oscars in der Top-Kategorie für den besten Film ins Rennen. Foto: Sean Gleason/Sony Pictures Classics/AP/dpa

Amanda Seyfried "Mank"

"Mank" Glenn Close "Hillbilly-Elegy"

"Hillbilly-Elegy" Maria Bakalova "Borat Subsequent Moviefilm"

Olivia Coleman "The Father"

Yuh-Jung Youn "Minari –Wo wir wurzeln schlagen"

Oscars 2021: Regie, Drehbuch, Kamera, Musik und mehr - alle Nominierungen im Überblick

Beste Regie

Chloé Zhao "Nomadland"

"Nomadland" David Fincher "Mank"

"Mank" Emerald Fennell "Promising Young Woman"

"Promising Young Woman" Lee Isaac Chung "Minari"

"Minari" Thomas Vinterberg "Another Round"

Bestes adaptiertes Drehbuch

"Borat Subsequent Moviefilm"

"The Father"

"Nomadland"

"One Night in Miami "

" "The White Tiger"

Bestes Originaldrehbuch

"Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Promising Young Woman"

"Sound of Metal"

"The Trial of the Chicago 7"

Beste Kamera

Dariusz Wolski "Neues aus der Welt"

"Neues aus der Welt" Erik Messerschmidt "Mank"

"Mank" Joshua James Richards "Nomadland"

"Nomadland" "Judas and the Black"

Phedon Papamichael "The Trial of the Chicago 7"

Beste Filmmusik

"Da 5 Bloods"

"Mank"

"Minari - Wo wir Wurzeln schlagen"

"Neues aus der Welt"

"Soul"

Bester Filmsong

Fight for You - "Judas and the Black Messiah"

Hear My Voice - "The Trial of the Chicago 7"

7" Husavik - " Eurovision Song Contest : The Story Of Fire Saga"

: The Story Of Fire Saga" Io Si - "Du hast das Leben vor dir"

- "Du hast das Leben vor dir" Speak Now - "One Night In Miami "

Bester Schnitt

Alan Baumgarten "The Trial of the Chicago 7"

"The Trial of the 7" Chloé Zhao "Nomadland"

"Nomadland" Mikkel E.G. Nielsen "Sound of Metal"

Frédérich Thoraval "Promising Young Woman"

Yorgos Lamprinos "The Father"

Bestes Kostümdesign

"Emma"

"Ma Rainey's Black Bottom"

"Mank"

" Mulan "

" "Pinocchio"

Bestes Szenenbild

"The Father"

"Ma Rainey's Black Bottom"

"Mank"

"Neues aus der Welt"

" Tenet "

Bestes Make-Up und Frisuren

"Emma"

"Hillbilly-Elegie"

"Ma Rainey's Black Bottom"

"Mank"

"Pinocchio"

Bester Ton

"Greyhound"

"Mank"

"Neues aus der Welt"

"Soul"

"Sound of Metal"

Beste visuelle Effekte

"Love and Monsters"

"The Midnight Sky"

" Mulan "

" "Der einzig wahre Ivan"

" Tenet "

Oscar-Nominierungen 2021: Animationsfilm, Kurzfilm, Dokumentation, internationaler Film

Bester Animationsfilm

"Onward – Keine halben Sachen"

"Shaun das Schaf: Der Film 2 – Ufo-Alarm"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Bester animierter Kurzfilm

"Burrow"

"Genius Loci"

" If Anything Happens I Love You"

Happens I Love You" "Opera"

"Yes-People""

Bester Kurzfilm

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"

Bester Dokumentarfilm

"Collective" – Regie: Alexander Nanau

"Crip Camp" – Regie: James Lebrecht , Nicole Newnham

, " The Mole Agent" – Regie: Maite Alberdi

Agent" – Regie: "My Octopus Teacher" – Regie: Pippa Ehrlich , James Reed

, "Time" – Regie: Garrett Bradley

Bester dokumentarischer Kurzfilm

"Colette"

"A Concerto is a Conversation"

"Do not split"

"Hunger Ward"

"A Love Song for Latasha"

Bester fremdsprachiger Film

Die bosnische, in Berlin lebende Filmemacherin Jasmila Žbanić ist mit "Quo Vadis, Aida?" für einen Oscar nominiert. Foto: Kemal Softic, dpa (Archiv)

"Another Round" ( Dänemark ) – Regie: Thomas Vinterberg

) – Regie: "Better Days" ( Hong Kong ) – Regie: Derek Tsang

) – Regie: "Collective" ( Rumänien ) – Regie: Alexander Nanau

) – Regie: Alexander Nanau "Quo Vadis, Aida?" ( Bosnien und Herzgovina) – Regie: Jasmila Žbanić

und Herzgovina) – Regie: Jasmila Žbanić " The Man Who Sold His Skin" ( Tunesien ) – Regie: Kaouther Ben Hania

