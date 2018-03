vor 36 Min.

Ostern 2018: Datum, Bedeutung, Brauchtum und Feiertag Panorama

Ostern ist für Christen von großer Bedeutung. Wann ist Ostern 2018? Ist Ostersonntag ein gesetzlicher Feiertag? Und woher kommen eigentlich Name und Brauchtum?

Ostern hat für die Christen eine ganz besondere Beduetung. Es ist nämlich das älteste und wichtigste Fest der Christenheit. Was wir an diesen Tagen feiern und welche Bräuche es zu diesem Datum gibt, erfahren Sie hier im Überblick.

Welche Bedeutung hat Ostern?

Ostern erinnert an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Das Osterfest ist daher ein Symbol für den Sieg des Lebens über den Tod - etwas Neues entsteht. Gott ist stärker als Leid, Ungerechtigkeit und Tod.

Seit wann feiern die Christen Ostern?

Im Jahr 325 bestimmte das Konzil von Nicäa den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling als Ostertermin. Seither wird das Auferstehungsfest in den westlichen Kirchen zwischen dem 22. März und dem 25. April begangen, in diesem Jahr 2018 am 1. April.

Was weiß man zu Geschichte und Herkunft von Ostern?

Ostern hat sich wohl aus dem jüdischen Passah-Fest entwickelt. Passah, die Erinnerung an den Auszug der Juden aus Ägypten, liegt in zeitlicher Nähe zu Ostern. Viele Inhalte des Passah-Festes haben ein Gegenstück in der christlichen Symbolik. So erinnert das Osterlamm, das aus dem an Passah geschlachteten Lamm hervorgeht, an das Sühneopfer Jesu, der dem christlichen Glauben nach zur Erlösung der sündigen Menschen starb.

Woher kommt der Name Ostern?

Die Herkunft des Namens Ostern ist nicht völlig geklärt. Volkstümlich wurde er von der Frühlingsgöttin "Ostara" abgeleitet. Möglicherweise ist er auch Resultat eines Übersetzungsfehlers. Die lateinische Bezeichnung für die Osterwoche ("Weiße Woche"/"hebdomada in albis") wurde Religionshistorikern zufolge auch mit dem Wort für die Morgenröte "alba" - auf althochdeutsch "eostarun" - verwechselt.

Sind Ostersonntag und Ostermontag gesetzliche Feiertage?

Was nicht jeder weiß: Ostersonntag ist tatsächlich nur in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag, in allen anderen Bundesländern nicht. Das musste vor einigen Jahren auch ein Arbeitnehmer lernen, der am Ostersonntag gearbeitet hatte, dafür aber keinen Feiertagszuschlag erhielt. Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied.

Im Gegensatz zum Ostersonntag ist der Ostermontag überall - und damit auch in Bayern - ein gesetzlicher Feiertag. (AZ, epd)

