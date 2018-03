vor 51 Min.

Ostern 2018: Die TV-Highlights von Karfreitag bis Ostermontag

Ostern 2018 bietet so einige Filme, für die sich das Einschalten lohnt. Von Animationsfilmen bis Blockbuster - Das sind die TV-Highlights 2018.

Die besten TV-Filme am Karfreitag 2018

Die zehn Gebote (ZDF, 13.20 Uhr) Der absolute Oster-Klassiker mit Charlton Heston: Findelkind Moses zieht den Hass des Pharaos auf sich und führt mit Gottes Hilfe sein Volk in die Freiheit.

Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal (SAT.1, 15.50 Uhr) Nachts werden die Exponate im Naturhistorischen Museum lebendig, aber im dritten Teil der Fantasykomödie droht die Magie zu schwinden. Nachtwächter Larry (Ben Stiller) muss im Museum von London einen alten ägyptischen Pharao (Ben Kingsley) aufsuchen, um seine Freunde zu retten.

Die Kinder der Villa Emma (Das Erste, 20.15 Uhr) Drama: Wien 1941: Die 14-jährige Betty und andere jüdische Kindern fliehen ohne Eltern vor den Nazis. Nach einer Odyssee durch Europa landen sie im oberitalienischen Städtchen Nonantola. In einer leer stehenden Villa finden sie und 70 weitere Kinder aus ganz Europa Unterschlupf.

Jonathan (ARTE, 20.15 Uhr) Drama: Jonathan kümmert sich um den heimischen Bauernhof und seinen totkranken Vater Burkhardt. Obwohl er ständig nach seiner früh verstorbenen Mutter fragt, will sein sturer Vater nicht über sie sprechen. Nur Pflegerin Anka bringt den 24-jährigen auf andere Gedanken. Als plötzlich Burghardts alter Freund auftaucht, eskaliert die Situation.

Im Labyrinth des Schweigens (ZDF, 22.50 Uhr) Justizdrama: Deutschland 1958: Journalist Thomas Gnielka identifiziert einen Lehrer als ehemaligen KZ-Aufseher. Er will ihn vor Gericht bringen, stößt jedoch zunächst auf Ablehnung. Einzig die Staatsanwälte Bauer und Radmann glauben ihm und wollen mehr Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen. Thematisiert wird die Vorgeschichte der Auschwitz-Prozesse, die 1963 in Frankfurt am Main begannen.

Diese TV-Filme lohnen sich am Karsamstag

Kung Fu Panda 3 (Sat.1, 20.15 Uhr) Free-TV-Premiere der Animationskomödie: Panda Po dachte immer, er sei der letzte seiner Art. Doch dann taucht sein leiblicher Vater auf und erzählt von einem Dorf voller Pandas. Die könnten im Kampf gegen den Schurken Kai helfen. Doch dazu müssten sie erst ein Kampftraining absolvieren.

Die Diplomatin: Jagd durch Prag (Das Erste, 20.15 Uhr) Politthriller: Karla Lorenz löst ihre Tante Alma als deutsche Botschafterin in Tschechien ab. Noch während des Empfangs zur Amtseinführung flüchtet eine junge Schwangere in die Prager Botschaft: Lena Fischer erzählt, dass ihr US-Verlobter Sean Miller entführt wurde. Als Lorenz nachfragt, zückt sie einen Datenstick – mit Foltervideos. Karla Lorenz begibt sich in ein diplomatisches Minenfeld.

Kiss & Kill (Sat.1, 22.00 Uhr) Actionkomödie: Auch nach drei Jahren Ehe ahnt Jen (Katherine Heigl) nichts vom Geheimnis ihres Mannes: Spencer (Ashton Kutcher) war früher Geheimagent! Sie erfährt es auf die harte Tour – als 20 Millionen Dollar auf Spencers Kopf ausgesetzt werden. Das Paar muss sich auf die Flucht machen.

Die Fernseh-Highlights am Ostersonntag

Fack Ju Göhte 2 (Prosieben, 20.15 Uhr) Im zweiten Teil der Erfolgskomödie fliegt Exknacki und Aushilfslehrer Zeki (Elyas M´Barek) mit den Chaos-Schülern der 10b nach Asien. Und selbstverständlich geht bei der Klassenfahrt in Thailand so einiges schief: Denn nicht nur die Proll-Kids drehen mächtig auf.

Traumpaar im Lehrerzimmer: Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth) und Zeki Müller (Elyas M'Barek) in «Fack Ju Göhte 2». Bild: Christoph Assmann/Constantin Film Verleih GmbH (dpa)

Alles steht Kopf (RTL, 20.15) Das Leben der elfjährigen Riley könnte nicht viel besser sein. Doch nach dem Umzug nach San Francisco gehen Rileys Gefühl mit ihr durch. Bislang hielten die Emotionen im Kontrollzentrum in Rileys Gehirn das Wohlbefinden des jungen Mädchens im Lot. Als durch ein Missgeschick Freude und Kummer tief im Gedächtnis des Mädchens verschwinden, bleiben Ekel, Wut und Angst allein zurück. Kein Wunder also, dass Riley plötzlich so schlecht gelaunt ist.

Terminator 2 - Tag der Abrechnung (RTL II, 20.15 Uhr) Zum zweiten Mal kommt Kampfroboter T-800 (Arnold Schwarzenegger) aus der Zukunft, diesmal ist er der Gute: Er soll John Connor beistehen. Der künftige Retter der Menschheit und seine Mutter Sarah werden von einem Killerroboter mit ganz speziellen Fähigkeiten gejagt.

Ostermontag 2018: Von Animationsfilm bis Blockbuster

Rapunzel - Neu verföhnt (RTL, 14.40 Uhr) Animationsmärchen: Weil dem blonden Haar von Prinzessin Rapunzel ein Zauber innewohnt, hat die Hexe Gothel sie als Kind entführt und in einen Turm gesperrt. Eines Tages stolpert der Dieb Flynn auf der Flucht bei Rapunzel herein. Die Frau mit der 20-Meter-Mähne flüchtet mit dem netten Gauner.

Tatort: Zeit der Frösche (Das Erste, 20.15 Uhr) In der Altkleidersammelstelle des Roten Kreuzes taucht ein blutdurchtränkter Kapuzenpulli auf. Kommissar Martin Rascher (Sebastian Blomberg) überzeugt, dass der Serienkiller wieder zugeschlagen hat, den er schon lange jagt. Seine Kollegin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) wiegelt ab, aber ihr kommt der Pullover bekannt vor. Er könnte dem Sohn ihrer Cousine gehören.

Independence Day: Widerkehr (Sat.1, 20.15 Uhr) Sci-Fi-Action: 20 Jahre nach dem Befreiungsschlag der Menschheit gegen die Aliens sind diese zurück – größer und böser. Den Kampf gegen die neuerliche Invasion legt die amtierende US-Präsidentin Lanford in die Hände junger Kampfpiloten, u. a. Dylan Hiller (Jessie Usher), Sohn des verstorbenen Kriegshelden Steven (im ersten Film gespielt von Will Smith), und der mutige Jake (Liam Hemsworth).

HANDOUT - Liam Hemsworth als Jake Morrison in einer undatierten Szene aus dem Film «Independence Day 2: Wiederkehr». Der Film kommt am 14.07.2016 in die deutschen Kinos. Foto: Twentieth Century Fox/dpa zu dpa-Kinostarts vom 07.07.2016 - ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken in Verbindung mit der Berichterstattung über den Film «Independence Day 2: Wiederkehr» und nur bei Urhebernennung Foto: Twentieth Century Fox/dpa bis 13.10.2016 +++c dpa - Bildfunk+++ Bild: Twentieth Century Fox

Wir sind die Millers (Prosieben, 20.15 Uhr) Kleindealer David Clark (Jason Sudeikis) will Gras aus Mexiko holen. Um die Grenzbeamten zu täuschen, tarnt er die Tour als Campingtrip. Mit von der Partie sind Bekannte, die seine Familie spielen sollen. Doch mit Stripperin Rose (Jennifer Aniston), Kenny (Will Poulter) und Straßengöre Casey (Emma Roberts) gibt’s nur neuen Ärger.

Blackhat - Außer Kontrolle (ZDF, 23.35 Uhr) Den Abschluss des Osterwochenendes macht der Action-Thriller "Blackhat". Ein Ein krimineller Hacker lässt Atomreaktoren explodieren und die Börse durchdrehen. FBI-Agentin Barrett kooperiert mit dem chinesischen Offizier und IT-Profi Dawai. Der glaubt, dass nur sein alter Kumpel aus Unizeiten die Welt retten kann: Netzpirat Nick Hathaway (Chris Hemsworth), der zurzeit aber im Gefängnis sitzt. (AZ)

