Ostfriesenangst im ZDF: TV-Termin, Schauspieler, Handlung

Das ZDF bringt am 20.3.2021 den Krimi "Ostfriesenangst" ins deutsche Fernsehen. Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung? Und: Welche Darsteller sind diesmal im Cast?

Krimizeit Mitte März: Das ZDF zeigt "Ostfriesenangst" - und wir sagen Ihnen, wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler mit von der Partie sind und wie die Handlung von "Ostfriesenangst" ist.

Ostfriesenangst am 20.3.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Ostfriesenangst" ist am Samstag, 20. März 2021, im ZDF zu sehen. Der Krimi startet um 20.15 Uhr. Ungeduldige können sich "Ostfriesenangst" bereits ab Freitag, 19. März 2021, 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek anschauen. Dort steht der Film als kostenloser Stream zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Ostfriesenangst"

Schlimmer Verdacht: Haben Schüler bei einem Schulausflug ins Watt wissentlich in Kauf genommen, dass ihr verhasster Lehrer ums Leben kommt? Der Verdacht ist schnell erhoben, als die Schulklasse ohne den Pädagogen aus dem Watt zurückkehrt - gerade noch rechtzeitig vor der einsetzenden Flut. Ann Kathrin Klaasen übernimmt die Ermittlungen. Sie mag dieser Version mit den Schülern als Tätern nicht glauben und lässt die verdächtigte Schülerin Laura wieder laufen.

Statt Laura rückt schnell deren Freund Sascha in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Sascha hatte vor ein paar Tagen eine fiktive Todesanzeige des Lehrers ins Internet gestellt. War das eine versteckte Ankündigung? Als die Ermittler ihn zur Rede stellen wollen, flüchtet er. Bei der Verfolgungsjagd fällt Frank Weller von einem Baugerüst und erleidet ein Hirntrauma.

Ann Kathrin ist in großer Sorge um den Kollegen. Dennoch intensiviert sie ihre Nachforschungen im Fall des Lehrers. Zwischenzeitlich ist eine Leiche an Land gespült worden. Doch es ist nicht etwa der Leichnam des Lehrers, sondern vielmehr ein Kollege vom BKA. Der Tote sollte eigentlich gemeinsam mit der Elisabeth Fädli den rückfallgefährdeten Sexualstraftäters Gerd Eichinger überwachen. Die BKA-Beamten verhalten sich seltsam. Ann Kathrin ist überzeugt, dass sie mehr darüber wissen, was dort alles im Watt passiert ist.

Als Laura und Sascha dem geflüchteten Eichinger nahe kommen, geraten sie in Gefahr. Geling es Ann Kathrin Klaasen, die beiden zu retten und die komplexen Fälle zu lösen?

Cast: Diese Schauspieler sind bei "Ostfriesenangst" dabei

Ann Kathrin Klaasen - Julia Jentsch

Frank Weller - Christian Erdmann

Rupert - Barnaby Metschurat

Ubbo Heide - Kai Maertens

Gerd Eichinger - Harald Windisch

Ann Kathrins Vater - Ernst Stötzner

Peter Grendel - Andreas Euler

Eike Klaasen - Alexis Salsali

Marion Wolter - Marie Schöneburg

Laura Godlinski - Elisa Schlott

Sascha Kirsch - Anselm Bresgott

Elisabeth Fädli - Natalia Belitski

Schröter - Jan Krauter

