Infos zu "Ostfriesensünde" im ZDF: Darsteller, Handlung und TV-Termin

Das ZDF zeigt bald den Krimi "Ostfriesensünde". Hier im Überblick haben wir alle Infos rund um Sendetermin, Handlung des Krimis und die Schauspieler in der Besetzung.

Neuer Fall aus Ostfriesland: In einem Keller auf Norderney wird zufällig ein mumifizierter Leichnam gefunden. Schnell wird klar, dass es sich bei dem Täter um einen Serienmörder handelt, der wiederholt junge Frauen einmauert. Der Krimi "Ostfriesensünde" wird in wenigen Tagen beim ZDF ausgestrahlt.

Hier in unserer Übersicht erfahren Sie alle Infos rund um Sendetermin, Handlung des Krimis und die Schauspieler in der Besetzung.

"Ostfriesensünde" im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Ostfriesensünde" ist am Samstag, 26. Juni 2021, im ZDF zu sehen. Beginn ist pünktlich zur Primetime, also um 20.15 Uhr. Die Spiellänge beträgt 89 Minuten. Sie haben am Samstagabend bereits etwas anderes vor? Kein Problem: Das ZDF hat den Krimi bereits vorab als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung gestellt.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Ostfriesensünde"

Er lässt sie in ihrem Verlies elendig verdursten. Die "Soko Maurer" ermittelt bereits seit Jahren. Wie viele Eingemauerte werden sie noch finden, und was ist das Motiv des Täters?

Der Leiter der Soko, Wolfgang Huberkran, hat von Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaasen in Ostfriesland gehört. Diese erlangte insbesondere dadurch Bekanntheit, mit vollkommen unorthodoxen Methoden zwei Serienmördern das Handwerk gelegt zu haben. Huberkran setzt auf ihr ausgezeichnetes Gespür, für Kripochef Ubbo Heide eine große Ehre. Als aber eine junge Frau aus Leer spurlos verschwindet und ein Frauenarzt gewaltsam entführt wird, sieht sich Hauptkommissarin Klaasen zum Handeln gezwungen.



Kurzerhand entschließt sie sich zu einem ungewöhnlichen Selbstversuch: Ihr Nachbar und langjähriger Freund, der Maurer Peter Grendel, zeigt sich nicht einmal überrascht, als Ann-Kathrin ihn bittet, sie einzumauern. Ihr Kollege und Lebensgefährte Frank Weller versucht, ihr das auszureden, aber sie lässt sich nicht von ihrem Plan abringen. Schließlich haben die kriminalistisch-wissenschaftlich fundierten Ermittlungsmethoden sie bislang nicht einen Schritt weitergebracht. Es bleibt nicht viel Zeit, um die Puzzlestücke zu einem Bild zusammenzufügen, denn am dritten Tag ohne Wasser hängt das Leben der beiden letzten Opfer in ihrem dunklen Verlies nur noch an einem seidenen Faden. Werden sie sie retten können?

Darsteller: Welche Schauspieler sind Teil der Besetzung von "Ostfriesensünde"?

Ann-Kathrin Klaasen - Christiane Paul

- Christiane Paul Frank Weller - Christian Erdmann

- Christian Erdmann Rupert - Barnaby Metschurat

Ubbo Heide - Kai Maertens

- Wolfgang Huberkran - Stephan Zinner

- Lennart Gaiser - Constantin von Jascheroff

- Rosa Gaiser - Judith Engel

Judith Harmsen - Frida-Lovisa Hamann

- Dr. Onno Gaiser - Jörg Pose

- Manfred Kohl - Jan Georg Schütte

- Sebastian Henn - Jan-Peter Kampwirth

- Anns Vater - Ernst Stötzner

Peter Grendel - Andreas Euler

- Eike Klaasen - Alexis Salsali

"Ostfriesensünde": "Wiederholung in der ZDF-Mediathek

Haben Sie keine Zeit oder keine Möglichkeit, sich den Film im TV anzusehen? Kein Problem. Sie können den Krimi auch später noch als Wiederholung in der ZDF-Mediathek abrufen. Der Stream ist für alle Nutzer kostenlos.