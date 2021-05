Staffel 6 von "Outlander": Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Die Serie "Outlander" wird mit Staffel 6 fortgesetzt. Was erwartet die Zuschauer auf Vox? Das ist bereits bekannt.

"Outlander" ist mit der 5. Staffel auf Vox zu sehen und die große Fangemeinschaft der Highland-Saga erwartet Staffel 6 schon jetzt mit Spannung. Was ist bereits zu Staffel 6 bekannt? Gibt es einen Start-Termin und Infos zur Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast von "Outlander"? Lesen Sie hier die Antworten. Einen Trailer zur neuen Staffel gibt es noch nicht.

"Outlander": Was ist zum Start von Staffel 6 bekannt?

Der Start-Termin von "Outlander", Staffel 6, ist noch nicht bekannt. Die Auswirkungen der Corona-Krise hatten den Drehstart von Frühjahr 2020 auf 2021 verschoben. Damit folgt der Release wohl erst 2022.

Die Handlung von "Outlander", Staffel 6

Claire und Jamie leben in North Carolina auf ihrer eigenen Farm, der Fraser's Ridge. In Staffel 5 sehen sich die Frasers in die amerikanische Revolution involviert und versuchen sich und ihre engsten Freunde zu schützen. Stephen Bonnet ist auch in Staffel 6 noch immer der Hauptantagonist der Serie.

Wie viele Fans bereits wissen, basiert die Serie auf den Romanen von Diana Gabaldon. Die früheren Staffeln haben sich auch an deren Handlung orientiert, weichen teilweise aber von der Buchvorlage ab. Laut dem Roman "Ein Hauch von Asche und Schnee" reisen Brianna und Roger vorerst nicht in die Zukunft, denn Roger will Prediger werden. Ob diese Ereignisse aus dem Buch allerdings auch genau so in der Serie umgesetzt werden, ist noch unklar.

"Outlander", Staffel 6: Was ist über die Folgen bekannt?

Wie viele Folgen Staffel 6 haben wird, ist noch nicht bekannt, allerdings hatten Staffel 2 bis 4 jeweils dreizehn Folgen. In Staffel 5 waren zwölf Folgen mit einer Dauer von etwa 40 bis 50 Minuten zu sehen.

Besetzung von "Outlander", Staffel 6: Die Schauspieler im Cast

Welche Schauspieler in Staffel 6 neu in den Cast dazukommen ist noch nicht bekannt. Sicher ist allerdings, dass der Hauptcast größtenteils bestehen bleibt. Hier eine Auswahl im Überblick:

Rolle Schauspieler Claire Caitriona Balfe Jamie Sam Heughan Brianna Sophie Skelton Roger Richard Rankin Governor William Tryon Tim Downie Lizzie Caitlin O'Ryan Jacosta Cameron Maria Doyle Kennedy Stephen Bonnet Ed Speleers Fergus César Domboy Marsali Lauren Lyle Lord John David Berry Richard Brown Chris Larkin Lionel Brown Ned Dennehy

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.