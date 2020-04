11:12 Uhr

"Ozark", Staffel 3: Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Staffel 3 von "Ozark" ist bei Netflix erschienen. Die Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer finden Sie hier bei uns im Überblick.

Lust auf weitere Serien? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Serien im März 2020 auf Netflix, Sky und Amazon Prime Video.

Staffel 3 der Serie "Ozark" ist auf Netflix verfügbar. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer auf einen Blick.

Start von "Ozark": Infos zu Folgen von Staffel 3 auf Netflix

Netflix hat Staffel 3 am 27. März 2020 veröffentlicht. Der Streaming-Dienst kann laut Angaben des Anbieters 30 Tage lang kostenlos getestet werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro pro Monat.

Die neue Staffel von "Ozark" wird zehn Folgen haben.

Handlung von "Ozark", Staffel 3: Worum geht es in der Netflix-Serie?

In der dritten Staffel von "Ozark" sind sechs Monate seit den Ereignissen von Staffel 2 vergangen. Das Casino hat wieder geöffnet, aber Marty und Wendy sind verschiedener Meinung, wie es in Zukunft mit der Familie weitergehen soll. Während Marty vor allem den Staus Quo erhalten will, plant Wendy mit Unterstützung von Helen und dem Drogenkartell-Boss Omar Navarro weiter zu expandieren. Als plötzlich Wendys Bruder Ben in der Stadt auftaucht, bricht in der gesamten Familie das Chaos aus.

Besetzung der Staffel 3: Das sind die Schauspieler im Haupt-Cast von "Ozark":

Jason Bateman

Laura Linney

Julia Garner

Janet McTeer

Tom Pelphrey

Sofia Hublitz

Skylar Gaertner

Charlie Tahan

Lisa Emery

Jessica Frances Dukes

Schöpfer der Serie von MRC Television sind Bill Dubuque und Mark Williams, die neben Jason Bateman, Chris Mundy und John Shiban ebenso als ausführende Produzenten mitwirken (AZ).

Der Trailer zu Staffel 3 der Netflix-Serie "Ozark":

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen