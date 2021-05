Staffel 4 von "Ozark": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

"Ozark" wird zwar verlängert, aber Staffel 4 wird wohl die letzte sein. Was ist bereits bekannt? Wir verraten es Ihnen.

"Wir haben immer gesagt, dass es fünf Staffeln von 'Ozark' gibt", sagt Chris Mundy von Netflix. Stimmt, haben sie. Aber das ist offenbar Schnee von gestern. Netflix gab nun auf Twitter bekannt, dass nach Staffel 4 Schluss ist. Die Serie soll mit einem "großen Knall" enden. Was wissen wir bereits über den Start, die Handlung und die Darsteller?

"Ozark", Staffel 4: Wann ist der Start bei Netflix?

Die Dreharbeiten sind wegen Corona extrem schwierig, und Netflix hat nicht einmal andeutungsweise verkündet, wann die Staffel 4 an den Start geht. Die Prognosen fallen für die Fans recht trostlos aus, denn auch ohne Pandemie lagen zwischen Staffel 2 und 3 bereits zwei Jahre. Hinzu kommt, dass Netflix eine Mammut-Staffel von 14 Folgen plant. Schlechte Nachrichten also - wir halten Sie auf dem Laufenden.

Handlung: Worum geht es bei "Ozark", Staffel 4?

In der vorigen Staffel von "Ozark" sind sechs Monate vergangen. Das Casino ist wieder geöffnet, aber Marty und Wendy sind verschiedener Meinung, wie es mit der Familie weitergehen soll. Marty will vor allem den Status Quo erhalten, während Wendy mit Unterstützung von Helen und dem Drogenkartell-Boss Omar Navarro expandieren will. Als plötzlich Wendys Bruder Ben in der Stadt auftaucht, bricht in der gesamten Familie das Chaos aus.

Wie geht es in Staffel 4 weiter? Selbst ernannte Insider geben wilde Spekulationen von sich, an denen wir uns aber nicht beteiligen möchten. Wir müssen Sie also noch um etwas Geduld bitten.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast der Staffel 4 von "Ozark"?

Die Hauptdarsteller der bisherigen Staffeln sollen laut Netflix auch in Staffel 4 agieren:

Rolle Schauspieler Martin „Marty“ Byrde Jason Bateman Wendy Byrde Laura Linney Charlotte Byrde Sofia Hublitz Jonah Byrde Skylar Gaertner Ruth Langmore Julia Garner Darlene Snell Lisa Emery

