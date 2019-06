Ozzy Osbourne will Donald Trump die Nutzung seiner Songs verbieten

Schon viele Künstler haben den US-Präsidenten kritisiert, da er ihre Songs im Wahlkampf nutzt - nun auch Ozzy Osbourne. Für Trump hat Osbournes Frau Sharon einen guten Rat.

Der britische Rocksänger Ozzy Osbourne (70) will US-Präsident Donald Trump untersagen, seine Lieder im Wahlkampf einzusetzen. "Ozzys Musik darf unter keinen Umständen ohne Genehmigung genutzt werden", schrieb Osbournes Ehefrau und Managerin Sharon am Freitag auf Instagram. Trump hatte zuvor den Song "Crazy Train" aus dem Jahr 1980 für einen Twitter-Clip genutzt, in dem er sich über technische Probleme einer Fernsehdebatte der Demokraten lustig machte.

Osbourne schrieb, sie habe "einen Rat an Mister Trump": Er könne doch Musik von Künstlern nutzen, die ihm in der Vergangenheit öffentlich Unterstützung zugesichert hätten, wie Rapper Kanye West oder Sänger Kid Rock.

Based on this morning’s unauthorized use of @OzzyOsbourne’s “Crazy Train,” we are sending notice to the Trump campaign they are forbidden from using Ozzy’s music in political ads. Maybe @KayneWest (“Gold Digger”), @KidRock (“I Am the Bullgod”) or @TedNugent (“Stranglehold”)allow pic.twitter.com/5ytNoVUgZo