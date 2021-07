Alle Infos zu "Paar Wars": Start, Sendetermine, Übertragung und Moderator

Wann ist der Start von "Paar Wars" auf Sat. 1? Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und die Wiederholung finden Sie hier. Außerdem verraten wir Ihnen mehr über Moderator Ralf Schmitz.

Im September startet auf Sat.1 das neue Show-Format "Paar Wars". Dabei unterziehen sich drei verschiedene Paare in insgesamt acht Prüfungen einem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Die beiden Pärchen, die sich besonders gut kennen und am besten abschneiden, dürfen ins Finale einziehen. Dann spielen die beiden Finalisten um ihr zuvor erspieltes Preisgeld: Bis zu 100.000 Euro können dabei zusammenkommen, jedoch nur ein Paar darf das Geld auch tatsächlich mit nach Hause nehmen.

Wollen Sie mehr zum Start der Sendung erfahren? In unserer Übersicht lesen Sie alles rund um Sendetermine und Übertragung der Sat.1-Show live im TV und Stream. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie "Paar Wars" in der Wiederholung sehen können und stellen Ihnen darüber hinaus Moderator Ralf Schmitz näher vor.

"Paar Wars": Start, Sendetermine und Sendezeit

Ab Freitag, 3. September 2021, ist die Spielshow im TV bei Sat.1 zu sehen. "Paar Wars" läuft dann immer wöchentlich um 20.15 Uhr. Produziert wird "Paar Wars" von der Deutschen ProduktionsUnion in Köln.

"Paar Wars": Übertragung im TV oder Stream - Ganze Folgen als Wiederholung

Die Show "Paar Wars" wird ab Anfang September regelmäßig beim TV-Sender Sat.1 zu sehen sein. Zuschauer haben die Möglichkeit, "Paar Wars" sowohl im Fernsehen als auch per Stream zu verfolgen.

Haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem, ganze Folgen der Sendung lassen sich in der Wiederholung ganz einfach direkt über die Sat.1-Website oder über die Streaming-Plattform Joyn abrufen. Die Basis-Version von Joyn ist kostenlos, für die werbefreie Premium-Version "Joyn+" fallen hingegen Kosten an. Für das Abonnement werden dann monatlich 6,99 Euro fällig.

Das ist "Paar Wars"-Moderator Ralf Schmitz

Als Moderator der Sendung fungiert Ralf Schmitz, der schon dem Start voller Vorfreude entgegenblickte: "Wir haben viel vor! Ich freue mich total auf die Shows mit Sat.1, weil viel Herzblut in den Ideen steckt und die Menschen, unsere unterschiedlichen, vielfältigen Leben und Alltäglichkeiten dabei im Vordergrund stehen. Ich kann es kaum erwarten, meine Kandidaten bei „Paar Wars“ endlich richtig kennen zu lernen."

Der Entertainer wurde am 3. November 1974 in Leverkusen geboren. Nach seinem Abitur absolvierte er zunächst eine Schauspiel- und Tanzausbildung und erhielt darüber hinaus professionellen Gesangsunterricht. Einem breiteren Publikum wurde er dann unter anderem durch seine Auftritte in Comedy-Produktionen wie "Die dreisten Drei", "Genial daneben" oder "Schillerstraße" bekannt. Neben seiner Tätigkeit als Moderator und Schauspieler ist der 46-Jährige außerdem als Autor tätig und hat bereits drei Bücher geschrieben.

Ralf Schmitz hat schon diverse Sendungen moderiert - jedoch bei einem anderen Sender. Während "Paar Wars" von dem Sender Sat.1 gezeigt wird, war Schmitz zuvor hauptsächlich beim Konkurrenz-Sender RTL beschäftigt". Dort war er unter anderem in der beliebten Single-Show "Take me Out" zu sehen.